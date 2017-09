Un actor și o atletă din Marea Britanie au străbătut Canalul Mânecii în caiac pentru a ajuta câinii vagabonzi din România în urma unei campanii online de strângere de fonduri.

Dan Rihardson, un actor care joacă în serialul The Lodge, mare iubitor de animale, și atleta Annie Robertson-Connolly s-au implicat în capania International Aid for the Protection and Welfare of Animals (IAPWA) de strângere de fonduri pentru ajutorarea a 12 câini fără stăpân din București. Cei doi au străbătut 34 de km în caiac de-a lungul Canalului Mânecii și apoi încă 97 pe bicicletă de la Brighton la Londra.

Nici unul dintre cei doi nu au mai călătorit cu caiacul înainte de această încercare, dar s-au antrenat intens în ultimele zile și au spus că sunt hotărâți să reușească.

”În România există mii de câini care se luptă pentru supraviețuire la temperaturi scăzute de -25 pe timp de iarnă. Mulți suferă de leziuni, boli și abuzuri. Prin această provocare, Dan și Annie doresc să adune fondurile necesare pentru a achiziționa o clinică veterinară mobilă, astfel încât IAPWA să le poată oferi tratament veterinar și îngrijire. Acest proiect se va desfășura alături de alte inițiative, cum ar fi campaniile de sterilizare, sprijinirea sanctuarelor locale, programele educaționale și măsuri pentru asigurarea unei protecții sporite a bolnavilor din întreaga țară”, se scrie pe pagina de internet realizată special pentru această campanie.

În urma acțiunii celor doi s-au strâns aproape 13.000 de lire sterline, iar inițiatorii campaniei speră să adune în continuare bani, având nevoie de 30.000 de lire. Fondurile adunate vor fi folosite pentru achiziționarea unei clinici veterinare mobile, care să fie folosite pentru ajutorarea câinilor fără stăpân din România.