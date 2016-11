Brandon, un tânăr de 23 de ani din Massachusetts, SUA, lucrează din luna mai ca inginer de software la gigantul Google, din San Francisco. Însă, loc să-și închirieze un apartament, el a decis să trăiască într-un camion în fața campaniei, pentru a-și economisi din banii de salariu, potrivit ziarului britanic Independent.

Ideea i-a venit tânărului încă de anul trecut când era intern în cadrul companiei şi stătea într-un apartament extrem de ieftin cu două camere alături de alţi trei colegi, pentru care plătea 65 de dolari pe noapte, aproximativ 2.000 de dolari pe lună.

„Mi-am dat seama că plăteam prea mulţi bani pentru apartament şi stăteam foarte puţin acasă. Era ca și cum aruncam banii”, a explicat tânărul. Astfel, anul acesta când s-a întors în San Francisco, angajat la Google, și- a cumpărat o camionetă Ford din 2006, pentru care a plătit 10.000 de dolari, prima de instalare de la companie.

Face duș la sala de sport de la Google

Costurile lui de întreținure s-au redus, așadar, semnificativ, nu foloseşte electricitate, telefonul este plătit de Google, doar asigurarea maşinii îl costă 121 de dolari pe lună. „Nu deţin nimic ce trebuie băgat în priză, camionul e prevăzut cu lumini, am o lampă ce merge pe baterii, iar laptopul şi telefonul îl încarc la serviciu”, a spus el. „Am doar lucruri esenţiale, un pat, un dulap şi cam atât. Și câteva animale de pluș care nu ocupă mult spațiu”, adaugă Brandon.

În plus, Brandon mănâncă în fiecare zi în campusul Google şi face duş la sala de sport, după antrenament, iar pentru că econimisește așa mulți bani, cam 90% din salariu, are mai multă libertatea financiară și își permite să mănânce chiar și la cele mai bune restaurante din zonă.

Această soluţie l-a făcut să economisească destul de mulţi bani, încât să-și plătească creditul de studii, iar cu restul în investiții. În plus, el speră să călătorească în lume, iar în mașină va avea confortul necesar și îl va ajuta să se acomodeze mai ușor. EL spune că nu are de gând să locuiască pe termen lung în mașină, dar o face deja de cinci luni și deocamdată nu are nici un motiv să renunțe, întrucât e încă tânăr și flexibil.