Un avion militar al SUA s-a prăbuşit în Pacific, în largul Japoniei

Un pilot militar american este dat dispărut după ce un avion de vânătoare al Forţelor Navale americane s-a prăbuşit miercuri în Oceanul Pacific, în largul Japoniei, anunţă Pentagonul, conform Fox News.

Avionul de vânătoare, de tip F/A-18, s-a prăbuşit în Oceanul Pacific la circa 200 de kilometri sud-est de insula japoneză Iwakuni.

Breaking:Search/Rescue effort ongoing for Marine pilot who ejected from F/A-18 today 120 miles southeast of Iwakuni, Japan. Keep in prayers. pic.twitter.com/vSxP5MbMYP

— III MEF Marines (@IIIMEF) 7 decembrie 2016