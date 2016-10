Un bătrânel sărac a fost întrebat de un om bogat de ce este fericit dacă nu are nimic pe această lume. Răspunsul lui te va copleși

Zilnic, un om bogat întâlnea pe treptele companiei pe care o conducea, un bătrânel sărac, cu hainele ponosite, desculț, dar cu un zâmbet larg pe față. Omul bogat nu înțelegea cum acest bătrân, care nu avea nimic pe lume, era atât de senin, așa că într-o zi l-a întrebat. Răspunsul bătrânului este o adevărată lecție de viață pentru noi toți:

„Cum poți să zâmbești în condițiile asta?” Pari foarte fericit”.

Bătrânelul sărac: „Chiar sunt, om bun”.

Omul bogat: „Și de ce ești fericit? Ai bani?”

Bătrânelul sărac: „Nu am nimic, om bun. Poate în timpul zilei primesc puțină mâncare de la trecători”.

Omul bogat: „Ai casă? Ai familie?”

Bătrânelul sărac: „Nu am nici casă și nici familie. Sunt liber ca pasărea cerului”.

Omul bogat: „Atunci sigur ești complet sănătos”.

Bătrânelul sărac: „Nci vorbă, om bun. Frigul nopții nu îmi poate adduce sănătate și aproape că mi-au căzut toți dinții”.

Omul bogat: „Atunci nu înțeleg… De ce ești fericit? Poate că rețeta fericirii este utilă și pentru mine. Eu am totul, dar sunt nefericit”.

