Un cuplu de americani din statul New York și-a ucis fiul adoptiv, un adolescent cu nevoi speciale în vârstă de 16 ani, după ce au văzut filmul Manchester by the Sea, susține procurorul de caz citat de presa americană.

Ernest și Heather Franklin au fost arestați săptămâna trecută după ce și-au ucis fiul adoptiv la două ore după ce au văzut filmul ”Manchester by the Sea”. Cei doi au fost arestați pentru crimă de gradul doi, incendiere și ascunderea dovezilor în cazul crimei.

Procurorul de caz, Joseph McBride susține că cei doi au luat decizia de a-și ucide copilul după ce au văzut filmul în care personajul principal, jucat de câștigătorul premiului Oscar, Casey Affleck, își incendiază accidental casa, omorându-și astfel cei trei copii. În film personajul principal nu poate fi condamnat pentru uciderea copiiilor săi deoarece incendiul a fost accidental.

Nu a fost cazul, însă, în cazul celor doi soți, deoarece Heather Franklin a plecat de acasă, în mod inexplicabil înainte să izbucnească focul și nu s-a întors până când casa a ars cu totul, susține procurorul.

În schimb soțul ei a rămas și i-a direcționat pe polițiști spre camera fiului său, după ce a fost stins incendiul. El a spus că era ieșit din casă pentru a căuta câinele familiei atunci când a izbucnit focul, în timp ce soția sa spune că a plecat de acasă pentru a căuta un anumit produs la magazinele din zonă și a fost plecată între orele 11.30 și 14.30.

Jeffrey Franklin, fiul adoptiv al celor doi suferea de probleme intestinale și disfuncții ale vezicii urinare, iar tatăl său se plângea mereu pe rețelele de socializare de problemele pe care i le provocau afecțiunile fiului său.

Procurorul susține că în urma autopsiei s-a stabilit că Jeffrey a murit înainte de izbucnirea incendiului. ”Totuși din cauza vătămărilor provocate de foc nu s-a putut stabili cauza morții”, a spus procurorul.

Avocații celor doi soți cer eliberarea acestora, mai ales a femeii care este însărcinată și are o sarcină cu risc ridicat, anul trecut pierzând un copil.