Un milionar a aflat, din întâmplare, că s-a căsătorit cu propria nepoată. Nu vrea să o părăsească, chiar dacă riscă să ajungă la închisoare

Scenariu desprins parcă din filme în Miami, Florida. Un milionar de 68 de ani a suferit un adevărat șoc când a descoperit că proaspăta lui soție, în vârstă de doar 24 de ani, este nepoata lui biologică.

Însurățeii au făcut marea descoperire abia după trei luni de la căsătorie când au dat accidental peste un album cu poze de familie al bărbatului. În timp ce se se uitau pe fotografii, ei și-au dat seama că fiul biologic al bărbatului este și tatăl tinerei.

Cu toate acestea, cei doi au decis să nu divorțeze și să se bucure mai departe de căsnicia lor. Pensionarul, care nu a vrut să-și facă public numele, susține că în urmă cu mai mulți ani prima lui soție l-a părăsit și a luat cu ea și copiii lor, iar de atunci el nu a reușit să dea de urma ei sau a copiilor.

Americanul, care a devenit multi-milionar după ce a câștigat la loto, a declarat că „are deja două mariaje eșuate și este hotărât să nu ajungă și la al treilea divorț”. Deși pe tânără o apucase disperarea când a aflat acest detaliu, acum aceasta spune că relația lor este „atât de puternică, încât nici măcar un astfel de lucru nu poate să îi facă să renunțe unul la celălalt”.

S-au cunoscut pe internet

Cei doi au povestit pentru Fox News, că s-au cunoscut, anul trecut, pe un site pentru relații matrimoniale, pe care bărbatul a început să intre pentru că se simțea singur în casa lui uriașă din Miami, după cel de al doilea divorț. Acesta povestește că a găsit multe tinere atractive, însă cel al soției lui l-a atras în mod deosebit.

„Am simțit un fel de deja vu când am văzut-o, însă atunci nu am putut să-mi explic de ce mi se pare așa familiară”, a mai spus acesta. Tânăra i-a povestit că este din Jacksonville și că lucrează ca dansatoare exotică pentru a-și întreține copilul pe care l-a făcut la o vârstă fragedă și că nu are o relație prea bună cu părinții ei, care au dat-o afară din casă. Astfel, cei doi au început să se întâlnească, iar în noaptea de Revelion a cerut-o de soție.

Trei luni mai târziu s-au căsătorit și spun că nu au nici un gând să se despartă. Și asta, în condițiile în care, potrivit legislației din Florida, oricine „se căsătorește sau face sex cu o persoană înrudită de sânge cu bună știință, se face vinovat de incest”, cei doi riscând să ajungă la închisoare.