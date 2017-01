Yahya Mashrapov, un bărbat de 28 de ani din Kârgâzstan, despre care presa turcă a scris că ar fi autorul atacului sângeros din clubul de noapte Reina din Istanbul a dat primele declarații. Acesta neagă acuzațiile și susține că nu are nici o legătură cu atacul.

Presa din Kârgâzstan scrie că Yahya Mashrapov, tânărul de 28 de ani, despre care se presupune că ar fi autorul atentatului din Istanbul, a fost reținut de forțele de securitate marți, în timp ce se întorcea din Turcia în Bișkek, capitala țării sale. Acesta a fost interogat, iar apoi a fost eliberat. Bărbatul a negat toate acuzațiile aduse și spune că nu este el atacatorul, ci că teroristul doar seamănă cu el.

„Nu am nici o legătură cu atacul din Istanbul. Eu am ajuns la Istanbul pe 1 ianuarie, pe 31 decembrie mă aflam în Kârgâzstan”, a spus acesta.

Atentat într-un club din Istanbul. 14 persoane au fost reținute în legătură cu masacrul din noaptea de Revelion

„Pe 1 ianuarie, am plecat din Bișkek la IStanbul cu avionul. Vizita mea a fost una de afaceri. la întoarcere forțele turce de securitate m-au reținut pe aeroport. Le-am spus că nu eu sunt cel din fotografii, ci este cineva care seamănă cu mine. Apoi, autoritățile și-au cerut scuze și m-au lăsat să mă urc înapoi în avion. Am fost în Kârgâzstan pe 31 decembrie și nu am nici o legătură cu acest atac. Nu înțeleg cum pozele cu pașaportul meu și informațiile din el au ajuns pe internet”, a spus Yahya Mashrapov.