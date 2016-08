10 luni după Colectiv. Muzicianul Marian Leușteanu s-a constituit parte civilă

Marian Leușteanu, unul dintre supraviețuitorii tragediei de la Colectiv, a fost audiat luni de procurorii Direcției Naționale Anticorupție și s-a constituit parte civilă în dosar.

„M-au chemat procurorii ca să dau declarații în cazul Colectiv, cum s-a întâmplat și dacă ne constituim ca parte civilă în proces. (…) Pentru mine, prietenii nu îi poți cumpăra în bani. Am pierdut doi de la masă de la mine plus mulți alții. Eu am scăpat, am stat cinci săptămâni internat la Bagdasar-Arseni, am fost tratat foarte bine de personalul respectiv și le mulțumesc încă o dată doctorilor, asistentelor și tuturor oamenilor care au avut grijă de noi acolo”, a declarat Marian Leușteanu.