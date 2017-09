Accident grav în Capitală, marți seara. Un șofer băut a spulberat un pieton și a fugit de la locul faptei. După câteva ore, acesta a sunat la poliție și și-a recunoscut fapta.

Un şofer băut a omorât un pieton, după care a încercat să ascundă fapta. Iniţial, a fugit de la locul accidentului şi a anunţat că maşina lui a fost furată. După câteva ore s-a răzgândit: a sunat la politie şi şi-a recunoscut fapta.

Accident grav în Capitală, în urma căruia un bărbat a murit

Dupa accident, şoferul in varsta de 44 de ani a sunat la 112 pentru a raporta furtul masinii sale. Atunci cand politistii au ajuns la fata locului au depistat că masina se potrivea exact cu cea care a fost implicata in accident. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul find 0.80 mg/l alcool in aerul expirat, potrivit România tv.

