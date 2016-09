Avertizare meteo de răcire accentuată, ploi și vijelii

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de răcire accentuată, ploi și vijelii, valabilă în intervalul 18 septembrie ora 18.00- 20 septembrie ora 18.00.

In intervalul mentionat, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vantului ce vor lua si aspect de vijelie si izolat grindină.

Astfel de fenomene se vor semnala in seara zilei de duminică, 18 septembrie si pe parcursul noptii de duminică spre luni (18/19 septembrie) in zonele montane si local in regiunile sudice, sud-estice si centrale, apoi in cea mai mare parte a tării.

Ploile vor avea si caracter torential, iar cantitătile de apă vor depăsi 20…25 l/mp si izolat 40…50 l/mp, cu precădere la deal si la munte, precum si in partea de est a teritoriului.

Temperaturile vor scădea accentuat in toate regiunile, astfel că pe parcursul zilei de marti, 20 septembrie, vremea va deveni rece pentru această dată in toată tara.