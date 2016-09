Bărbat bolnav de hemofilie, operat în premieră la Iași

Operație în premieră, în Moldova. O echipă de medici de la Spitalul ”Sf. Spiridon”din Iași a implantat o proteză de șold unui bolnav de hemofilie. Pacientul, care a beneficiat de intervenția chirurgicală, este un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din județul Vaslui.

„Am fost diagnosticat de la 7 ani, dintr-o întâmplare. Acest diagnostic m-a determinat să îmi limitez viața. Pe parcursul vieții mi-a fost afectat șoldul stâng. Nici când eram mic nu aveam cum să mă joc cu ceilalți copii. Nu am jucat niciodată fotbal. A trebuit să îmi limitez toate mișcările, chiar și la mers și urcat. Nu îți permiți să faci mișcări ca un om normal”, a declarat Mircea Bîgu, pentru Agerpres.ro

După operație, bărbatul a mărturisit că se simte un alt om, mai ales că poate păși pe propriile picioare, fără să se teamă că va cădea.

O echipă formată din nu mai puțin de opt medici a fost implicată pentru efectuarea intervenției chirurgicale. Operația a durat mai bine de 70 de minute, iar, în prealabil, cadrele medicale au avut nevoie de două luni de pregătire.

„Operația nu a fost dificilă, ci cazul. Pacientul are hemofilie în formă severă. Orice intervenție mică, fără a fi asigurat cu factor de coagulare poate fi vitală. E o intervenție dificilă și pentru persoane normale, a trebuit pregătire de două luni, în echipă fiind implicați și medici hematologi, anesteziști și ortopezi și kinetoterapeuți. Oricând puteau apărea complicații. Culmea este că intervenția a mers mai bine decât ca la un pacient normal. Trebuia să fim atenți să nu fie sângerări”, a declarat dr Paul Sârbu.

Potrivit acestuia, „campionii” acestei intervenții sunt hematologii și anesteziștii.

„Am riscat. Este un pacient cu o formă severă de hemofilie, cu un nivel de factor de coagulare de sub unu la sută, cu anticorpi antifactor opt prezenți și o anchiloză totală de șold. De un an de zile studiem posibilitatea unei astfel de intervenții, am făcut chiar și cursuri. evoluția post operatorie a fost foarte bună”, a declarat dr Viola Oana Bălănescu.