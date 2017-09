Cel mai recent Eurobarometru despre percepția calității vieții din 83 de orașe din Europa clasează Bucureștiul pe primul loc în ceea ce privește insatisfacția față de poluarea fonică și a aerului. Ambele tipuri de poluare sunt influențate semnificativ de sectorul transporturilor.

Transportul în oraș nu afectează însă doar sănătatea fizică a locuitorilor, ci are un impact și asupra confortului. Bucureștenii petrec cu 50% mai mult timp în mașini decât în condiții normale de trafic.

În acest context, joi, 28 septembrie, la Teatrul Național București, Sala Media, va avea loc ”MOBILITY”, conferință-reper pe tema mobilității urbane.

”MOBILITY” este cel de-al doilea eveniment din seria de Conferințe Green Report din 2017, organizate în parteneriat cu Ministerul Mediului. MOBILITY are ca teme centrale de dezbatere radiografierea cât mai exactă a situației transportului din marile comunități urbane din România, îmbunatățirea și modenizarea sistemelor clasice de transport, folosirea unor soluții alternative de deplasare în marile orașe, mobilitatea urbana.

MOBILITY aduce laolalta reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai societății civile, precum și ai mediului de afaceri, reprezentat de principalii actori din domeniul transporturilor, auto, ciclism, protecția mediului, ai asociațiilor de profil, mass media.

Cei mai importanți responsabili pe probleme de transport din România și reprezentanți ai autorităților europene se vor reuni în cadrul ”MOBILITY”: Ministrul Mediului – Grațiela Gavrilescu; Primarul General al Municipiului București – Gabriela Firea; Administrația Fondului pentru Mediu – Cornel Brezuică; Viceprimarul Municipiului Timișoara – Dan Diaconu; Directorul General al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Mihai Voicu; Head of Project Management Department Swarco – Ion Dedu; Ministrul Delegat pentru Fonduri Europene – Rovana Plumb; CEO Renovatio – Alexandru Teodorescu; CEO New Kopel Group – Tal Lahav; Head of Public Policy UBER – Mark Boris; Directorul de Programe Green Revolution – Corneliu Belciug; Ambasadorul Poloniei – Marcin Wilczek; Project Director, 2035 Tabacco-Free Romania Initiative – Ramona Brad; Jurnalist/blogger – Lucian Mândrută.

Prin MOBILITY se dorește:

identificarea principalelor cauze care duc la îngreunarea circulației din marile orașe;

identificarea măsurilor concrete și aplicabile de îmbunătățre a traficului, de creștere a vitezei de deplasare, de micșorare a timpului petrecut în trafic și reducere a numărului de ambuteiaje (benzi speciale pentru mijloacele de transport în comun, sistem inteligent de semaforizare, construcția de centuri ocolitoare cu două benzi pe sens, construcția mai multor magistrale și stații de metrou).

găsirea unor soluții viabile pentru finanțarea și modernizarea parcului auto folosit în transportul în comun din orașele mari.

identificarea unor măsuri pentru susținerea înlocuirii parcului învechit de automobile personale și comerciale, cu vehicule noi, cât mai puțin poluante.

elaborarea unei strategii privind încurajarea și acordarea unor subvenții pentru achiziționarea automobilelor electrice.

alocarea mai multor fonduri și implicarea mai activă și dinamică pentru dezvoltarea rețelei de transport alternativ reprezentat de pedalatul pe biciclete clasice si electrice, sistemele de bikesharing, folosirea trotinetelor clasice și electrice.

folosirea rețelei de transport feroviar pentru îmbunătățirea mobilității urbane – încurajarea populației din localitățile din jurul marilor orațe, să utilizeze transportul pe calea ferată pentru a se deplasa, în detrimentul folosirii automobilelor personale.

Conferintele Green Report vin în peisajul conferințelor de business cu o abordare nouă și creativă, axată pe rezultate.

Se urmărește atragerea finanțării în proiecte de transport, parcări noi, magistrale de metrou și construcții de drumuri. Se va discuta și despre înnoirea parcului de vehicule de transport public și popularizarea conceptului de Smart City, prin conștientizarea folosirii tehnologiei și inovațiilor în soluții viabile pentru un transport cât mai civilizat, rapid și puțin poluant.