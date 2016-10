Un câine a fost călcat intenționat cu mașina de un șoifer de taxi din Galați, imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă stârnind revolt pe internet.

Fapta unui șofer de taxi gălățean, care a călcat intențioat cu mașina o cățeluță de 16 ani îngrijtă de o firmă din Galați este aspru criticată de iubitorii de animale.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede că șoferul nici măcar nu frânează și pare că intră intenționat spre direcția unde se afla întinsă cățeluța, trecând peste ea.

Reprezentanții firmei de taxi pentru care lucra șoferul au declarat că acesta a fost dat afară, bărbatul urmând să dea declarații și la poliție, riscând să ajungă după gratii între trei luni și un an.

”Cățelușa Mița o chema și dormea aici. Nu aveai cum să nu o vezi. A trecut peste ea direct, nu a frânat deloc. Nici nu a oprit apoi. Am ieșit şi i-am făcut semn. A murit săracă, nu mai aveau cum să o salveze. Nu a avut deloc inimă şoferul”, a spus Gheorghe Neagu, paznic și martor ocular al întâmplării.

”Sunt foarte indignat de ce am văzut pe imagini, m-am îngrozit. Inițial am crezut că este un simplu accident. Urmărind camerele de supraveghere m-am îngrozit când am văzut intenția clară de a se urca pe câine și nicio reacție din partea lui. Acest om este un pericol. Voi formula și eu o plângere alături de ceilalți locatari”,a spus Gabriel Chiriac, administrator firmă.

”După ce am intra în posesia imaginilor am distribuit pe internet, deoarece dorim pentru cel care a făcut intenționat această faptă să ajungă la închisoare”, a precizat Corina Grigore, președintele asociației Help Lăbuș din Galați.

”Noi am văzut imaginile și am luat imediat măsuri, ca firmă. Am reziliat contractul cu acest șofer. Un astfel de comportament nu ne reprezintă. Șoferul a mai avut o abatere disciplinară anterior, un comportament indecent față de clienți și de atunci a fost anunțat că la prima abatere va fi dat afară. În aprarea sa, șoferul a spus că nu ar fi văzut animalul, însă asta vor decide cei care fac ancheta “,a precizat Cristi Darie, reprezentant firmă taxi.