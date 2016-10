Românul care a cerut recunoaşterea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex, scrisoare către Cioloş

Adrian Coman, românul care a cerut CCR recunoaşterea căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex, i-a transmis, miercuri, o scrisoare deschisă premierului Dacian Cioloş prin care îi cere ca Guvernul să-şi schimbe punctul de vedere pe acest subiect, la următoarea şedinţă a Curţii Constituţionale.

Adrian Coman susţine că a transmis această scrisoare după ce premierul Dacian Cioloş a lansat Platforma 100, în care precizează că susţine „o Românie a tuturor românilor”.

„M-am bucurat sa citesc programul dumneavoastră politic, mai ales punctul 10 prin care vă angajaţi pentru o «Românie a tuturor românilor». Identificaţi câteva probleme pertinente pentru întreaga diasporă. «Cei mai mulţi dintre românii plecaţi să muncească în străinătate fac asta pentru că şi-au pierdut încrederea că acasă se poate mai bine.»Citesc aceste rânduri cu speranţa că sub mandatul dumnevoastră România poate fi şi a mea, un bărbat căsătorit legal cu un alt bărbat, la Bruxelles, un oraş in care am locuit şi eu în timpul mandatului dvs. de Comisar european”, se arată în scrisoarea deschisă transmisă premierului.

Românul îi cere premierului ca Guvernul să îşi schimbe punctul de vedere privind căsătoriile între persoanele de acelaşi sex, la următoarea şedinţă a Curţii Constituţionale.

„Dumneavoastră aţi semnat un punct de vedere al Guvernului în care consideraţi că o căsnicie ca a mea – stabilă, împlinită, bazată pe respect reciproc, responsabilitate şi dragoste necondiţionată – este «contrară valorilor sociale si morale ce configureaza ordinea publica si bunele moravuri.» (pdv. Guvern Nr.5/438/2016). (…) Vreau să cred în mesajul dumneavoastră pozitiv şi constructiv pentru o Românie a tuturor românilor. O Românie care poate fi şi a mea, a soţului meu, a părinţilor şi prietenilor mei. Pe 27 octombrie, când va avea loc o nouă audiere a cazului nostru la Curtea Constituţională, aveţi ocazia să prezentaţi un nou punct de vedere al Guvernului. În continuare sper că o veţi face. Ştiu ca sunteţi un om onest, sincer şi care vrea bine”, îi mai transmite Adrian Coman şefului Executivului.

