Cat de curat este aerul din județul tau

Poluarea face anual milioane de victime în rândul copiilor cu vârsta sub cinci ani, arată cel mai recent raport dat publicității de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Datele sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât zeci de țări din Europa se confruntă în continuare cu probleme privind poluarea, în special cea a aerului. Mai mult, în cazul României există chiar o procedură de infringement deschisă de Comisia Europeană tocmai din cauza poluării excesive din Capitală și alte două orașe.

Mai mult de unul din patru decese survenite la copiii sub cinci ani, la nivel mondial, sunt atribuite mediului nesănătos. Astfel, în fiecare an, 1,7 milioane de copii din această categorie de vârstă își pierd viața din cauza factorilor dăunători din mediul înconjurător, între care poluarea aerului, fumatul pasiv și apa contaminată. Potrivit celor mai recente date ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), 570.000 de decese sunt determinate de poluarea atât a aerului din exterior, cât și cel din interiorul locuinței. În același timp, 361.000 de copii cu vârsta sub 5 ani mor anual din cauza bolilor diareice provocate în special de apa contaminată, dar și de igiena precară. De asemenea, 270.000 de copii mor în prima lună de viață din cauza condițiilor de viață, fapt care ar putea fi prevenit prin accesul la apă curată, sanitație, igiena în instituțiile sanitare și reducerea poluării aerului, atrage atenția OMS. “Un mediu poluat este unul mortal, în mod particular pentru copiii mici. Organele lor aflate în dezvoltare și sistemul imunitar, corpul lor mai mic și căile respiratorii îi fac să fie în mod special mei vulnerabili în fața aerului poluat și apei murdare”, a explicat dr. Margaret Chan, director general OMS.

