Destul de mulți români – educați sau nu, bogați sau săraci – au încă mare încredere în vrăjitoare. Cred că “pirandele” le pot aduce un soț bun, un loc de muncă bănos sau chiar să-i scape de dușmani. În replică, vrăjitoarele promit orice: inclusiv magii pentru o medalie olimpică.

Fenomenul vizitelor la vrăjitoare rămâne o tradiție respectată de românii naivi care cred că datul în cărțile de tarot, uitatul în globul de cristal sau niște incantații le pot asigura succesul sau fericirea. Peste 300 de vrăjitoare sunt doar în zona București-Ilfov, confom unor estimări realizate de reprezentanții Poliției. Foarte puțini clienți amăgiți au curaj să facă plângeri, această activitate fiind asimilită cu înșelătoria, pentru a nu deveni ținta răzbunării “pirandelor”.

Politicieni, vedete tv, sportivi, afaceriști sau oameni simpli apelează la vrăjitoare. Între 150 și 1.000 de lei costă o ședința de magie. Mai scump este să faci rău și să apelezi la magia neagră, cel puțin 300 de lei. Mai ieftin este să faci bine, 100 de lei e de ajuns.

Gata de orice vrajă

Ca un mic experiment, am apelat la Vrăjitoarea Maria din Ilfov, avea anunț pe internet. Am pretins că sunt un sportiv care vrea să obțină o medalie la Jocurile Olimpice din anul 2020, care vor avea loc în Tokyo, capitala Japoniei. Am spus că sunt că voi concura la proba de curling (sport de iarnă).

De dragul banilor, magiciana a acceptat provocarea și a spus că poate aduce medalia imposibilă. “Trebuie să vii cel puțin o dată la mine, să ne uităm în glob. Mai este nevoie să facem niște ședințe cu miere și lumânări, ceară. Pe acestea le putem face și prin telefon. Dacă te vei antrena, cu puterea vrăjilor și a lui Dumnezeu, vei obține medalia olimpică”, ne asigură Maria.

Cât despre preț, mi-a spus că prima ședință, costă 300 de lei, apoi va trebui încă o ședință lunară până în anul 2020 care costă cam 100 de lei. Când am spus că pare cam prea des, m-a asigurat că pot avea ședințe și la 2-3 luni, însă va trebui să facă vrăji mai puternice.

Cinci ani de pușcărie

Pentru faptul că promit orice în schimbul banilor, vrăjitoarele pot fi acuzate de înșelăciune. Chiar Nicolae Păun, deputatul care reprezintă minoritatea romă în Parlament, a promis că va întocmi un proiect de lege prin care vrăjitoria de orice tip va fi încadrată la înşelătorie. Până atunci, bestemele vrăjitoarele se pare că l-au atins, deputatul fiind implicat într-un dosar de corupție, fiind și arestat preventiv o perioadă în acest an.

„Faptele pot fi încadrate la categoria înşelăciunilor comise prin metoda ghicitului sau a realizării de vrăji. Au drept ţintă în special persoanele tinere, mai ales cele de sex feminin”, au explicat de reprezentanți ai Poliției. Cinci ani de închisoare este pedeapsa maximă pentru înşelăciune. Profesorul universitar Adrian Pătruţ, specialist în Parapsihologie, a considerat mereu că „activitatea vrăjitoarelor este o amăgire”.

