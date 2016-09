Clipe de panică pentru Sore. Fetița ei a căzut din pat. „Mi-a sărit inima”

Sore a trecut prin momente de panică, după ce fetița ei a căcut din pat. Artista și-a sunat toate prietenele pentru a le cere ajutorul. Din fericire micuța Erin nu a pățit nimic, iar mama ei s-a calmat repede.

Sore s-a speriat foarte tare atunci când fetița ei a căzut din pat. „S-a dezechilibrat și a căzut din pat! Probabil toți părinții au trecut prin asta! Mi-am sunat toate prietenele și le-am cerut sfatul și mi-au spus că e normal, că nu va fi prima oara când se va întâmpla. Mi-a sărit inima. Până la urma m-am relaxat, m-am liniștit. Pâna la ea nu am simțit genul ăsta de atașament și iubire. Orice face îți face inima să sară”, a spus Sore la Teo Show. „A descoperit râsul în sine. E frumos, sunt emoții multe! E un copil curios, e ca toți copiii. E foarte veselă. Foarte rar plânge dacă o deranjează ceva. Știm ce o deranjează dacă plânge. Nu e mofturoasa, mănâncă tot ce primește. Seamănă cu mami, și mie îmi place să mănânc”, a mai declarat interpreta la Kanal D.

Sore și-a revenit spectaculos după naștere

„Nu mi-am revenit perfect, mai am, dar suntem pe drumul cel bun. Am slăbit 14 kilograme. Mai am de dat jos patru kilograme ca să ajung la kilogramele de dinainte de sarcină. dar îmi place și noul meu corp, așa cu forme. Mă simt bine, chiar mă simt bine. Nu este o prioritate în momentul de față să ajung la kilogramele respective pentru că acum mă simt bine. Dacă înainte mă simțeam grăsuță, acum nu mă mai simt. Sunt foarte ok în pielea mea”, a spus recent Sore.