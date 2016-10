Cod galben de ploi și vânt. Avertizare de fenomene meteo imediate

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting Cod galben de ploi și vânt, valabilă, după cum urmează:

COD GALBEN de ploi și vânt

Valabil de la: 21-10-2016 ora 16:00 pana la : 21-10-2016 ora 22:00

In zona : zona de munte a județului CARAȘ-SEVERIN.

Se vor semnala: intensificări ale vântului, care la rafală vor atinge și depăși local viteze de 70….80 km/h.

Fenomene asociate: ploi și averse de ploaie, iar la altitudini de peste 2000 m posibil lapoviță sau ninsoare

COD GALBEN de ploi și vânt

Valabil de la: 21-10-2016 ora 12:00 pana la : 21-10-2016 ora 18:00

In zona : zona de munte a județului SIBIU.

Se vor semnala: intensificări ale vântutului, care la rafală vor atinge și depăși local viteza de 55-60 km/h și izolat peste 70 km/h.

Observatii: mai ales în zona localitaților Cisnădie, Tălmaciu, Sibiu, Boița, Racovița, Sadu, Șelimbăr, Turnu Roșu

Prognoza meteo pentru weekend

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru acest weekend. Potrivit acesteia, chiar dacă temperatura va mai crește cu câteva grade, vremea rămâne rece și instabilă.

PROGNOZA METEO pentru VINERI

IN TARĂ

Regimul termic va fi caracterizat de valori in general apropiate de cele climatologic specifice acestei perioade, exceptand jumătatea nordică a Moldovei, unde vremea se va mentine rece. Cerul va avea innorări si pe parcursul zilei doar pe arii restranse va ploua slab in special in regiunile extracarpatice si la munte, iar seara si noaptea, ploile se vor semnala indeosebi in jumătatea de vest a teritoriului. Pe crestele montane inalte, precipitatiile pot fi si sub formă de lapovită. Cantitătile de apă vor depăsi local 10…15 l/mp si cu totul izolat 20 l/mp, indeosebi in nord-vest, dar si in zona Carpatilor Occidentali si in masivele din vestul Carpatilor Meridionali. Vantul va sufla moderat, cu intensificări locale mai ales in Banat si la munte. Temperaturile maxime se vor incadra intre 8 si 17 grade, iar cele minime intre 4 si 12 grade.

LA BUCURESTI

Vremea va fi in general inchisă, insă valorile de temperatură se vor situa in jurul celor climatologic specifice acestei date din an. Cerul va fi noros si vor fi conditii de ploaie slabă. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maximă se va situa in jurul a 13 grade, iar cea minimă va fi de 8…9 grade.

Citește prognoza meteo pentru weekend completă AICI.