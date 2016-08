Comic Con București, noiembrie 2016. East European Comic Con are loc la București, la Romexpo, în perioada 11-13 noiembrie. O mulțime de personaje preferate au ajuns în România, pentru a se întâlni cu pasionații de filme și benzi desenate. Primul invitat special anunțat al acestei ediții este Craig Parker, actorul cunoscut pentru rolurile din Lord Of The Rings, Spartacus și Reign.

Comic Con București, noiembrie 2016. East European Comic Con devine destinaţia est-europeană pentru toţi pasionaţii de filme, seriale, benzi desenate, jocuri şi internet. East European Comic Con este cel mai mare eveniment din estul Europei dedicat pasionaţilor de filme, seriale, benzi desenate, jocuri video şi nu numai.

Comic Con București, noiembrie 2016. La ediția din primăvară a Comic Con, iubitorii de gaming s-au putut bucura de evenimentele pregătite de organizatori. Riot Games au fost prezenţi în cadrul ESL Arena cu conceptul de „League of Legends Village” / „Sat League of Legends”, iar Blizzard, creatorii War of Warcraft şi Starcraft, și-au dezvăluit cel mai recent joc, „Overwatch”.

Evenimentul a găzduit şi o competiţie regională de gaming, precum şi o întreagă zonă destinată jocurilor video în care au putut fi testate cele mai noi apariţii. Au avut loc, de asemenea, concursuri de cosplay pentru toţi cei care au dorit să se transforme într-un personaj preferat. Dintre cei mai cunoscuţi cosplayeri la nivel internaţional, a fost prezent atunci Enji Night. Au existat şi quiz-uri, elemente de recuzită de pe platourile de filmare, interacţiuni cu expozanţii, așa cum se întâmplă la fiecare ediție Comic Con.

Actorul Craig Parker, primul invitat special anunțat de la Comic Con București, noiembrie 2016

Comic Con București, noiembrie 2016. Actorul Craig Parker, cunoscut din „Stăpânul inelelor”, este invitat la East European Comic Con – Winter Edition – ce se va desfășura între 11 și 13 noiembrie, la Romexpo. De origine neo-zeelandeză, Parker s-a mai făcut remarcat și în serialul de mare succes „Spartacus”, unde a interpretat rolul comandantului Claudius Glaber.

Comic Con București, noiembrie 2016. Actorul îi dă viață și Lordului Stephane Narcisse în serialul „Reign”, care urmărește povestea reginei Mary Stuart și care a ajuns deja la cel de-al patrulea sezon. Craig Parker a mai avut și apariții episodice notabile în seriale precum „Xena: Prințesa Războinică”, „NCIS”, „NCIS: Los Angeles” și „Sleepy Hollow”. Craig Parker va fi prezent la East European Comic Con pentru a-și împărtăși experiențele și pentru a răspunde întrebărilor fanilor, dar și pentru fotografii și autografe numai pe data de 12 noiembrie. Mai mult decât atât, actorul își va sărbători ziua de naștere în România, pe această dată urmând să împlinească 46 de ani.

Craig Parker este primul nume anunțat de organizatori, însă lista vedetelor se anunță generoasă, ca la fiecare ediție.

La ediția Comic Con din primăvară, care a avut loc la București, printre invitați s-au numărat Charles Dance, în vârstă de 69 de ani, actorul care îl interpretează în „Game of Thrones” pe capul familiei Lannister, Twyin, și Gemma Whelan, interpreta personajului Yarei Greyjoy, din același serial de succes.

Program Comic Con București, noiembrie 2016

11 noiembrie 2016: 15:00 – 19:00

12 noiembrie 2016: 15:00 – 19:00

13 noiembrie 2016: 15:00 – 19:00

Bilete Comic Con București, noiembrie 2016

11 noiembrie 2016: 20 RON

12 noiembrie 2016: 40 RON

13 noiembrie 2016: 25 RON

Abonament 3 zile: 60 RON

Ce este Comic Con?

Comic Con București, noiembrie 2016. Comic Con-urile sunt întâlniri/reuniri a fanilor de benzi desenate, “Comic book conventions”. Aceştia au devenit extrem de numeroşi în a doua parte a secolului XX pentru că nu trebuie să uităm că giganţii comics-urilor precum DC Comics (Superman, Batman, Green Lantern, Wonder Woman, The Flash) sau Marvel (X-Men, Spider-Man, The Avengers, Fantastic Four) au apărut în Statele Unite în anii ’30.

Asta înseamnă încă dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial, iar baza de fani a personajelor create de artiştii lor începuse să se coaguleze, strâns legată de creşterea popularităţii literaturii Science-Fiction, încă din anii ’50. San Diego Comic Con International (SDCC) s-a născut în 1970 şi este, incontestabil, regele evenimentelor de gen de pe Terra, cu o longevitate de peste 40 de ani.

Comic Con București, noiembrie 2016. Astăzi, Comic Con este un eveniment de mare anvergură, de la care nu pot lipsi actorii care intră în pielea personajelor preferate, sesiuni de gaming, expoziție cu elemente de recuzită, zona de shopping și concursurile tematice.