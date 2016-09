Un copil de 3 ani a căzut în fosa septică. La un pas de o tragedie

Un copil de 3 ani a căzut în fosa septică din curtea unei unități de învățământ din județul Botoșani. Din fericire, micuțul a fost scos înainte să fie prea târziu.

Copilul a mers împreună cu sora lui la toaleta din curtea Grădinței nr. 2 din Sat Nou, comuna Todireni. Cei doi nu erau însoțiți de niciun adult, iar în acel moment, la grădiniță erau o educatoare și femeia de serviciu. Băiețelul a intrat în toaleta de tip turcesc, în apropierea căreia se afla și o fosa septică, acoperită cu tablă. După ce a ieșit de la toaletă, copilul a sărit peste tablă și a căzut în fosă.

Educatoarea și femeia de serviciu au ajuns imediat la fața locului, după ce au fost alertate de sora băiețelului. Un bărbat care locuiește în apropierea grădiniței a sărit în fosa septică și l-a scos pe copil, înainte să se întâmple o tragedie.

Mama copilului, care locuiește la doar 300 de metri de grădiniță, susține că a aflat cu întârziere ce s-a întâmlat cu copilul ei, pe care l-a găsit la grădiniță ud și tremurând. Educatoarea i-a recomandat să îi dea un paracetamol și să îl ducă la medicul de familie.

„Am întrebat ce s-a întâmplat. Mi-a spus că a căzut în fosă. Am început să tremur și mi-a zis: Îl luați acasă așa, ce faceți? Am spus că îl iau acasă și mi-a spus să îi dau un paracetamol și să îl culc. Doamna educatoare mi-a spus. Să îl învelesc și să îi dau un paracetamol, că avea mâinile reci. Am mers acasă, i-am făcut baie că mirosea oribil de la el și mi-am spus să sun medicul de familie de la Albești să îl vadă, să îl consulte. Am fost și mi-a spus că e posibil să fi înghițit două-trei guri de apă și ar fi bine să îi facă niște analize. Copilul a căzut în fosă, era o simplă tablă pe fosă. A sărit pe tablă și a căzut în fosă. Un vecin l-a scos. Mi-au spus că a fost un mic incident”, a spus mama copilului, potrivit stiri.botosani.ro.

Băiețelul a ajuns ulterior la spital, pentru a i se face investigații amănunțite. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Botoşani au declanșat o anchetă pentru a determina circumstanțele în care s-a produs accidentul și de ce copilul nu a fost însoțit de un adult la toaletă.

