Criza de la Spitalul Floreasca s-a încheiat, după aproape 24 de ore. Cei 22 de medici care și-au depus demisiile renunță la protest și se întorc la posturi. Miercuri, aproape de miezul nopții, managerul unității medicale, Sorin Păun, și-a dat demisia.



UPDATE ora 13:07. Criza de la Floreasca s-a încheiat. Cei 22 de medici care și-au depus demisiile renunță la protest și întorc la posturi.

UPDATE ora 11:25. Continuă criza la Spitalul Floreasca, în ciuda demisiei managerului Sorin Păun. Medicii sunt hotărâți să nu renunțe la protest, iar numărul celor care și-au depus demisiile a ajuns la 22.

UPDATE ora 10:25. Bogdan Oprița, șeful Unității de Primiri Urgențe (UPU) Floreasca că demisia managerului spitalului, Sorin Păun, nu va rezolva problemele, dacă procedurile impuse de el nu vor fi schimbate.

Demisia managerului Sorin Păun vine după ce medicii de la Spitalul Floreasca i-au transmis ministrului Sănătății că 90% din personal demisionează dacă Păun va rămâne la conducerea spitalului. După negocierile care au avut loc la Ministerul Sănătății între medici și ministrul Vlad Voiculescu, managerul Spitalului Floreasca a fost chemat de urgență pentru a da explicații pentru situația la care s-a ajuns.

În cursul zilei de miercuri, 17 dintre cei 31 de medici angajați pe secția de Primiri Urgențe. Medicii de la UPU Floreasca au spus că demisionează în masă în urma unei dispute cu managerul spitalului.

„Domnul manager, când are o problemă cu noi, recurge la tot felul de măsuri de intimidare, suntem chemaţi în biroul dumnealui să dăm tot felul de note explicative. Practic, ni se pune pumnul în gură pentru orice lucru minor. Noi am ajuns la concluzia că nu ne putem desfăşura activitatea şi am decis să ne înaintăm demisia, să ne găsim de muncă în altă parte (…) Suntem în preaviz 14 zile, după care vom vedea ce vom face. Nu găsim niciun fel de înţelegere la managerul spitalului, cu care nu se poate discuta. Nimeni nu vrea să ne asculte „, a afirmat unul dintre medicii demisionari.