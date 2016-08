Cutremur Italia | Părinții decedatei din Vaslui au aflat de la radio de moartea fiicei

Părinții Steluței Novac, femeia de 47 de ani din comuna vasluiană Zorleni, care a murit în cutremurul din Italia de miercuri dimineață, au aflat de la radio de decesul fiicei lor, înainte să fie anunțași oficial.

Diana Nacu, nepoata victimei, a declarat că familia plănuia să le spună bătrânilor despre tragedie, în prezența unui medic, însă n-a mai apucat, notează Mediafax.

Steluța Novac locuia în același imobil din localitatea Amatrice cu o altă româncă, care a murit în cutremurul de miercuri, Maricica Iosub, în vârstă de 35 de ani, din comuna Avrămeni, județul Botoșani, dar și cu alte două românce care au supraviețuit dezastrului.

“Marți seara, cu o zi înainte de cutremur, am vorbit cu ea la telefon și ne-a zis că este bine și că aștepta petrecerea din Amatrice, că urma o petrecere acolo. Telefonul ei a sunat încontinuu, după ce am aflat de cutremur. De fapt, telefonul ei sună și acum. Joi seara, ne-au dat vestea de la Ambasadă și părintele ortodox din Amatrice. Ne-au spus că au găsit-o cu buletinul în mână, că au identificat-o imediat. Ea locuia cu doamna Maricica Iosub, din Botoșani, erau vecine de camere, amândouă au murit sub dărâmături. În bloc cu ea mai erau doi români, locuiau deasupra lor”, a mai declarat, pentru siursa citată, Diana Nacu.