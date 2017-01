Cutremur în Vrancea, miercuri dimineața. Seismul a avut magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter și s-a produs la ora 05:17, în județul Vrancea, conform datelor publicate pe site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

CUTREMUR în Vrancea, anunţă INFP. Seismul s-a produs la o adâncime de 87 de kilometri. De la începutul anului, în România s-au produs nouă cutremure cu magnitudini între 2,2 și 4,1 grade pe scara Richter, potrivit România tv. Anul trecut, în Vrancea au avut loc două seisme cu magnitudini de 5,3 grade pe scara Richter, unul în 24 septembrie, la ora locală 2:11, și celălalt pe 28 decembrie, la ora locală 1:20.

Cutremur în Vrancea miercuri, 11 ianuarie

Aproape de fiecare data cand in Sudul Oceanului Indian sau/si in zona Sumatrei se produc cutremure foarte mari (Mw cel putin 8,0), se genereaza perturbatii majore care determina propagarea unor valuri de tensiuni pe diferite structuri geotectonice din Oceanul Indian, pana pe partea continentala si mai departe pana in regiunea mediteraneana. Vrancea este si ea influentata de aceste tensiuni, a se vedea topicul: De aceea, perspectivele seismice pentru Vrancea trebuie judecate in lumina acestor influente. De obicei, apar doua reactii ale Vrancei la un megaseism din Oceanul Indian/Sumatra: o prima reactie apare cam la 1-2 ani, iar a doua reactie, care de obicei e mai importanta, vine cam la 4-6 ani de la megaseismul din Oceanul Indian/Sumatra. Acum, in 2017, ne aflam la 5 ani de la perturbatia majora din 2012.