Mai multe angajate ale Primăriei Dumbrava din Județul Prahova au ajuns în pragul disperării! Sunt terorizate, de luni bune, de edilul localității și amenințate în fel și chip, într-un război tragic-comic. Mai nou, toată povestea s-a transformat într-un film cu spioni, după ce primarul Marian Apostol a montat aparatură de supraveghere audio-video pentru a ști în orice secundă ce spun și fac angajatele, așa-zis ”problemă”.

Toată nebunia pare să fi început la scurt timp după ce primarul a câștigat alegerile. Atunci, Marian Apostol le-ar fi reproșat angajatelor că nu au pus umărul la victoria de la scrutin. Elena Voinea, inspector de specialitate la Primăria Dumbrava, pare ținta preferată a primarului. Am găsit-o chiar în fața biroului său. E speriată și își freacă mâinile de nervi. ”Problema noastră a început de la preluarea funcției domnului primar, deci de când a fost învestit în funcție. De atunci a început calvarul nostru. Nu sunt singura, suntem opt salariați în această cauză, eu sunt cea mai persecutată. Problema dânsului, pe care o susține, este că nu l-am susținut în campania electorală, aceasta este singura problemă. Și că, dacă nu am demnitatea să plec singură din această primărie, mă va determina dânsul, cu orice mijloace”, ne mărturisește femeia, care punctează că șeful ei i se adresează cu expresii licențioase, cu conotații sexuale.

Aparatură în capcana pentru șobolani

Totul a culminat la mijlocul acestei luni, când angajata a găsit un obiect misterios lângă biroul ei. ”(…) La intrare în birou, am constatat pe un scaun alăturat biroului meu urme de pantofi lăsate pe scaun. Atunci m-am gândit că ceva s-a întâmplat. (…) În partea din dreapta a biroului meu se afla o cutiuță de la deratizare, de când au venit băieții de la deratizare pentru șoricei. Iar, uitându-mă în acea căsuță, mi-a atras atenția ceva cromat, ceva argintiu, care lucea. (…) Am chemat doi colegi, ca martori, pe urmă am apelat serviciul de urgență 112. Și, la fața locului, s-a constatat că era un dispozitiv de interceptare audio”, ne spune enervată la culme femeia. Susține că primarul e autorul. ”Poate vrea să ne pună și la toaletă…”, aruncă vorbe grele Elena. Lângă ea Mirela Mocanu, o altă angajată-problemă îi ține isonul. ”Sunt sigură că există, pentru că am rămas cu o colegă în birou, așa, am căutat niște acte. A doua zi, colegei i s-a reproșat că dânsa mă păzea și eu căutam acte. Și exact ce am vorbit amândouă. Venind cu un aparat de radio, am văzut că e bruiaj în birou. Deci sigur”, e de părere doamna de peste 40 de ani care lucrează ca referent.

Cameră audio-video pe laptop-ul angajatei

Iar spionajul demn de filmele cu James Bond, pe care primarul pare să-l fi întrecut în iscusință, nu se oprește. Altă zi, alt incident. ”(…) Pe laptop-ul meu de la serviciu, pe care lucrez, am găsit o iconiță cu un ochișor așa. Curiozitatea m-a făcut să intru pe el și, într-adevăr, m-am văzut acolo. Am dat din mâini, m-am scălâmbat. În ziua respectivă, erau băieții de la programe, programatorii. Am rugat pe cineva să vină, să se uite și mi-a zis «Da, doamnă, vi s-a instalat o cameră audio-video ca să fiți monitorizată»”, declară, sigură de ceea ce spune, angajata. După aceste episoade, polițiștii prahoveni au declanșat o anchetă pentru a stabili în ce condiții s-au făcut înregistrările, despre care angajatele susțin că sunt ilegale.

Primarul neagă acuzațiile

De cealaltă parte, primarul Marian Apostol neagă orice implicare și susține că totul e o răzbunare, evident cum altfel, din motive politice. O fi adevărat, n-o fi! Urmează ca instituțiile la care angajatele au depus petiții, de la poliție, la ”Inspecția muncii” și până la Prefectură să îngroape securea războiului de la Primăria Dumbrava, acolo unde taberele au ajuns să se spioneze mai ceva ca serviciile secrete. ”Dânsul ne-a spus că este imun și că, oricâte sesizări am face, dosarele rămân în sertar”, conchid femeile urmărite pas cu pas.

