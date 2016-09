Directorul de la Leoni înjunghiat de soție, externat luni. Vecină: „Noroc că era nevastă-sa beată”

Luc Nenon, directorul companiei franceze Leoni de la Piteşti, înjunghiat de soție, va fi externat luni de la Spitalul Judeţean Argeş. Acesta ceruse vineri să fie transferat la Bucureşti pentru analize suplimentare, însă a renunțat la idee.

Luc Nenon nu a depus până acum nicio plângere împotriva soției sale. Aceasta l-a înjunghiat, iar bărbatul a fost găsit pe stradă, în apropierea unei spălătorii auto, și transportat la spital. Soția lui a fost săltată de polițiști în aceeași zi, însă a făcut circ în fața oamenilor legii care au venit acasă pentru a o reține. Aceasta a cerut să vină cineva de la Ambasada Franței, motivând că este cetățean francez.

O vecină a celor doi a spus că bărbatul a avut noroc că soția lui era în stare de ebrietate, pentru că nu a reușit să îi producă răni mai grave. Potrivit acesteia, soția directorului Leoni avea probleme cu băutura.

Vinerea trecută tocmai parcasem maşina când am auzit nişte ţipete. M-am gândit că se ceartă din nou cei doi şi am intrat în curte. La nici cinci minute după aceea, l-am văzut pe el ieşind în stradă. Mergea cam ciudat. Iniţial nu mi-am dat seama ce se întâmplă. M-am apropiat de gard şi am văzut că avea o pată roşie destul de mare pe spate. M-am speriat şi am intrat în casă”, a spus vecina, potrivit jurnaluldearges.ro.

„Ca părere personală, eu cred că francezu’ a avut noroc că era nevastă-sa beată, că nu a reuşit să-i bage cuţitu’ cum trebuie. Altfel era urât de tot”, a mai spus aceasta.