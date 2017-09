Un accident care a avut loc sâmbãtã, la Chersăcosu, a scos la iveală o situaţie imorală dintr-o famile din Vaslui: două minore trăiesc cu cei doi fraţi ai lor. Cele două fete au și copii născuți din relațiile incestuoase.

După ce s-a răsturnat cu şareta, accident în urma căruia trei copii au ajuns în stare critică la spital, familia a fost verificată de asistenţii sociali. Autorităţile au descoperit că cele două fiice minore ale familiei Asiminii, Ana (16 ani) si Georgiana (17 ani), au ajuns să trăiască cu cei doi fraţi, informează vremeanoua.ro.

Reprezentanţii Primăriei au confirmat situaţia: “Ele, două surori, au ajuns să trăiască cu doi fraţi. Ei sunt din familia Vlad. Au mai făcut si copii. Ana are un copil (cel de 6 luni), iar Georgiana are deja 2 copii, la vârsta de 17 ani. Toti trei copiii am înţeles că se aflau în acea şaretă si au fost accidentati. Asistenta Socială si-a făcut datoria, i-a monitorizat. Ele îngrijeau copiii cum puteau mai bine si nu s-a pus problema să fie luaţi. S-au făcut vizite la domiciliu, mai ales că minorii nu erau aduşi la vaccin, la un moment dat. Dacă părintii ar dori să oficializeze relaţiile, vom vedea ce oprelisti sunt si din punct de vedere legal, dacă sunt, în privinţa căsătoriei dintre două surori cu doi fraţi”, au spus reprezentanţii Primăriei Stănilești.

Oamenii din comună sunt convinşi că accidentul a fost o pedeapsă divină, că în familie ar fi vorba despre un blestem pentru că cei patru fraţi trăiesc în păcat (într-o relație incestuoasă).

“Cum să trăiască două surori cu doi fraţi?! E păcat mare. E o ruşine, în primul rând. Şi, vedeţi, chiar dacă poate unii nu cred în bătaia lui Dumnezeu, iată că acesta mai şi arată prin asemenea fapte. Păcat că suferă nişte copii nevinovaţi, pentru păcatele părinţilor fără minte”, spun localnicii din Chersăcosu.

