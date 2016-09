Drama criminalistului care a orbit după ce a supraviețuit unei explozii. A făcut transplant ca să-și poată vedea copilul

Polițistul Darius Perhaiță a supraviețuit miraculos unei deflagrații produse într-un club din Sighetul Marmației, în 2012. Cu sechele și vederea pierdută, acesta nu își cunoaște băiatul cel mic decât din descrierile soției. A suferit un transplant în Thailanda, iar odată cu el vin și speranțele unui miracol.

Explozia care a ras din temelii un club din Sighetul Marmației, în anul 2012, rănind grav 16 persoane, iar alta a murit, a lăsat urme adânci în viața, dar mai ales pe corpurile celor care i-au supraviețuit. La locul exploziei, provocată de o acumulare de gaze, se afla și comisarul Darius Perhaiță, rănit de a doua explozie care s-a produs în acel loc. Bărbatul de 38 de ani a rămas cu leziuni pe creier, fără vedere și cu pielea arsă pe o mare suprafață de corp. La vremea respectivă s-a discutat că polițistul a fost transplantat de urgență la București fără să fie intubat, iar din acest motiv creierul nu i-a fost oxigenat și s-a ajuns la toate complicațiile medicale.

În așteptarea unei minuni

Cu eforturi financiare foarte mari din partea familiei, Darius Perhaiță a ajuns să facă un transplant în Thailanda, pentru a-și recăpăta vederea. Polițistul a luptat mult pentru asta, mai ales că pe cel mai mic dintre băieții lui nu l-a văzut niciodată, acesta născându-se imediat după acea tragedie.

”Noi singuri am căutat toate posibilitățile ca Darius să-și recapete vederea, nu ne-a ajutat nimeni, noi singuri am găsit varianta cu Thailanda. Niciun doctor nu ne-a oferit vreo alternativă la vreun specialist, deși șanse există, pentru că ochii sunt buni, la fel și nervul. Trebuia să vedem unde se întrerupe informația. Au trecut șase luni de la transplant și încă nu avem vreun semn de revenire, dar perioada de așteptare este de un an, iar noi ne rugăm să se întâmple o minune”, ne-a declarat soția fostului comisar, Anca Perhaiță. Operația a costat 27.000 de dolari, iar majoritatea sumei a fost acoperită cu împrumuturi făcute de soția lui Darius. În acest moment singura recuperare pe care fostul comisar și-o permite este doar plimbarea prin casă.

Coşmarul de la Sighetu Marmaţiei

În februarie 2012, o persoană a murit și 20 au fost rănite în urmă a două explozii produse, la interval de câteva ore, în subsolul unui imobil din Sighetu Marmației. Cauza a fost o acumulare de gaze de la un etaj superior al imobilului la parterul căruia se află discotecă, care insă nu era conectată la rețeaua de gaze. Explozia a avut loc în momentul în care trei tinere și-au aprins tigările în toaletă clubului. Imobilul, care avea la subsol o discotecă, a fost distrus în urmă deflagrațiilor.

La scurt timp, unsprezece persoane, alături de o societate, au fost trimise în judecată pentru exploziile de la Sighetu Marmației, dosarul fiind înaintat Tribunalului Maramureș. Deși patru dintre persoanele acuzate și-au recunoscut vina, acestea au fost condamnate la închisoare cu suspendare. Astfel, instanță i-a condamnat la un an de închisoare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată pe inculpații Daniel Ulici de 36 de ani, din Sighetu Marmației și Adrian ștefan Pătrăus de 34 de ani, tot din Sighetu Marmației.

De asemenea, Daniela Pătrăus de 36 de ani, din Sighetu Marmației, a fost condamnată la un an și două luni de închisoare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar Petru Andrei Lazarciuc de 55 de ani, tot din Sighetu Marmației, a primit un an și patru luni de închisoare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Tribunalul Maramureș a dispus suspendarea conditionată a executării pedepselor în cazul celor patru persoane și le-a obligat să plătească 1.000 de lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare.

Cei care vor să-l ajute pot depune bani în conturile RO06BRDE250SV21526872500 (în lei) și RO34BRDE250SV22786342500 (în euro) deschis pe numele Perhaiță Anca Mariana

sursa foto: marmedia.ro