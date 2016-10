Echipe ale Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi au mers şi vor mai merge în șapte comune afectate de inundaţii în judeţul Galaţi, pentru că după apă și noroi există riscul îmbolnăvirii.

Astfel, pentru a evita apariţia unor focare de infecție, oamenii au primit dezinfectante pastile dar şi clorură de var pentru a curăţa curţile, casele şi fântânile. Asistenţii Florentina Cara, Ionica Cucaşu şi Mihai Bodeianu, echipa Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi care a mers azi prin Pechea, au dat şi sfaturi cu privire la cum să se folosesacă substanţele şi mai ales i-au îndemnat pe oameni să meargă la medicul de familie din comună pentru ca acesta să decidă care şi cum vor fi vaccinaţi.

Aproximativ 150 de doze de vaccin antitetanic au fost aduse alături de substanţe dezinfectante numai la Pechea.

Câteva case mai departe, la Nicuţa Călin, situaţia era şi mai gravă. Pompierii o ajutau să scoată nămolul din curte. Grav este că i se dărăma deja un perete în interior, iar altul era crăpat.

”Nici nu mai pot vorbi de oboseală. Aici se dărâmă casa pe mine şi deabia o terminasem după inundațiile din 2013. Un an am stat liniştiţi. Acum nu ştiu ce o să fac. Am încă în curte modulul din 2013, să stăm iar în el peste iarnă. O să ne îmbolnăvim iar, ca şi atunci. O cămăruţa aş vrea să mă ajute Primăria să construiesc”, se plângea femeia care încă mai are toată mobila şi covoarele ude şi doarme prin vecini.