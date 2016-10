Educatoare filmată când lovește copiii. Femeia este anchetată de Poliție

O educatoare a fost filmată când lovește copiii. Femeia este anchetată de Poliție pentru purtare abuzivă și loviri sau alte violențe. Educatoarea Mihaela Ciornea este protagonista unei filmări halucinante în care a lovit și a umilit mai mulți copii de la grădinița satului Poiana, județul Vrancea.

Polițiștii au anunțat că educatoarea Mihaela Ciornea este cercetată pentru două infracțiuni, după ce a fost filmată în timp ce îi agresa fizic și verbal pe cei mici, relatează Mediafax.ro

„Poliţiştii s-au autosesizat şi a fost întocmit dosar penal pentru purtare abuzivă şi loviri sau alte violenţe”, a declarat purtătorul de cuvânt IPJ Gorj, Lidia Braşoveanu.

Ancheta este în plină desfășurare, deși niciun părinte nu a depus până acum plângere. Scena violentă a fost filmată de mama unuia dintre copii care a cerut permisiunea educatoarei de a asista la ore.

Cazul revoltător este anchetat și de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, alături de reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea.

La rândul lor, inspectorii din cadrul Direcţiei pentru Protecţia Copilului au cerut ca educatoarea să nu mai profeseze în timpul verificărilor. În tot acest timp, cei mici vor fi consiliaţi psihologic, după cele întâmplate în clasă.

„Am primit sesizare din partea unui părinte. Echipa din cadrul Serviciului de Intervenţie Regim de Urgenţă se află la faţa locului. Strategia noastră a fost se ne ducem la grădiniţă, să fim însoţiţi şi de Poliţia de la postul local şi de referentul din cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială. Aceasta este prima abordare, să ne ducem direct la grădiniţă. Avem o poziţie fermă. Măcar o perioadă, până când se definitivează toate cercetările, solicităm ca educatoarea să nu mai susţină ore de curs, cu nicio altă grupă. Vom lua lista tuturor copiilor din grupa respectivă şi stăm de vorbă cu familia să le ofertăm serviciile pentru reabilitare psiho-socio-emoţională, care cu siguranţă are loc în sufletele acelor copii sau a avut loc. Ce am văzut nu are nicio scuză.”, a declarat directorul adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, Luminiţa Liciu.