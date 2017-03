Elena Pagu a câștigat Campionatul Mondial de Marș Sportiv. Românca în vârstă de 90 de ani a obţinut cea mai strălucitoare medalie la proba de 3.000 de metri, la categoria ei de vârstă.

Elena Pagu a câștigat Campionatul Mondial de Marș Sportiv. Cea mai în vârstă participantă are în palmares 8 titluri de campioană mondială, 5 de campioană europeană şi 4 de campioană balcanică.

„A fost unul din concursurile mai grele şi cu evoluţii mai mari. A fost timpul scurt de acomodare cu fusul orarul şi, bineînţeles, o pretenţie foarte mare a comisarilor de traseu care au fost de o exigenţă neobişnuită. Am fost ca o surpriză, din nou, pentru toţi pentru că nu era nimeni mai aproape de mine cu 15 ani. Eu am zâmbit şi am alergat. Aşa am făcut marşul. Am zâmbit”, spune Elena Pagu, campioană mondială la marş sportiv, potrivit Digi24.

În luna octombrie 2016, Elena Pagu a participat în Australia, la Campionatul Mondial pentru veterani. Atunci, formidabila atletă a câștigat o medalie de aur, la marș, la proba de 5.000 de metri.