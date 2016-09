Ema Pendiuc și primarul Florin Frățică au pârât România la CEDO

CEDO a acceptat plângerile Emei Pendiuc și a primarului din Bradu, Florin Frățică, care au dat România în judecată din cauza condițiilor inumane cu care s-au confruntat în arest.

Emanuela Pendiuc, trimisă în judecată în dosarul de corupție al tatălui ei și primarul Florin Frătică, din Bradu, cercetat pentru evaziune fiscală, dar reținut, așa cum s-a consemnat eronat în mandatul de aducere, pentru tentativă de… omor au dat România în judecată la CEDO.

După cum se precizează în plângerea depusă la CEDO:

În 31 octombrie 2014, deoarece avea anumite complicații în ceea ce privește sarcina, Ema Pendiuc a mers la spital pentru investigații medicale care au confirmat apariția complicațiilor și i s-a recomandat să continue tratamentul prescris și să se odihnească. La întoarcerea de la spital, doi polițiști i-au arătat un mandat de aducere și au condus-o la sediul DNA. În timpul interogării, aceasta i-a informat pe cei doi procurori care investigau cazul cu privire atât la starea ei medicală proastă, cât și cu privire la tratamentul obligatoriu și efectele sale adverse care includeau amețeli și senzații de leșin.

În 6 noiembrie 2014 mai mulți polițiști au mers la domiciliul reclamantei și au condus-o la sediul DNA, pentru a fi audiată din nou în ceea ce privește urmărirea penală începută împotriva tatălui ei.

Ema Pendiuc susține că, în timpul detenției sale în Centrul de Detenție de la Poliția Capitalei, medicul centrului a refuzat să-i ofere tratamentul necesar pentru sarcină. De asemenea, autoritățile centrului de detenție nu i-au oferit mâncare sau apă până a doua zi dimineața, iar atunci când a primit niște mâncare, aceasta era nepotrivită pentru starea ei.

Mai mult decât atât, se precizează în plângerea acceptată de CEDO că:

Primarul Florin Frătică de la Bradu are și el o plângere admisă la CEDO, plângere în care reclamă condițiile materiale de detenție pe care le-a suportat în timpul arestării sale preventive în perioada 2 februarie – 29 iulie 2015 în detenția Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

De asemenea, plângerea lui Frătică se referă la presupusa durată a procedurii de contestare a încheierii prin care s-a dispus, la 29 iunie 2015, menținerea măsurii arestării preventive dispuse împotriva sa, procedură care a depășit cu o zi termenul de cinci zile prevăzut în acest scop la articolul 204 alineatul (4) din Codul de procedură penală. CEDO a cerut deja Guvernului României să furnizeze informații cu privire la condițiile de detenție în care a fost ținut Frătică.

„În mandatul de aducere, o eroare strecurată, nu știu dacă intenționat sau nu, a fost aceea că am fost acuzat de tentativă de omor, lucru neadevărat. În dosarul în care am fost reținut eram acuzat de evaziune fiscală. Și cele 30 de zile în care am fost reținut au fost din punctul meu de vedere ilegale. Legat de condițiile de detenție, eram nouă oameni într-un spațiu de doar 13 metri pătrați, într-o cameră în care erau și WC-ul și dușul, și în care luam și masa. Nu m-am gândit ce daune să cer, vreau să se repare această greșeală”, a declarat primarul Florin Frătică, pentru sursa citată.