Un an de la Colectiv. Peste doar câteva zile, se împlinește un an de la Colectiv. Nenorocirea în care zeci de tineri au murit, iar alte câteva sute au fost răniți și chiar mutilați pe viață, a declanșat o ”vănătoare” de patroni de localuri și a generat, brusc, schimbarea legislației: un an de la tragedia de la Colectiv înseamnă 15.000 de controale, 11.000 de amenzi, 103 locații închise și apariția a 13 legi noi care fac referire strictă la măsurile de siguranță ce trebuie luate împotriva incendiilor.

A fost nevoie ca un club-fantomă, neautorizat pentru organizarea de spectacole pirotehnice, să se transforme într-un cuptor încins în care au pierit zeci de tineri, iar alte câteva sute au fost răniți pentru ca autoritățile să afle de existența lui. La doar câteva zile de la nenorocire, începând cu data de 3 noiembrie, pompierii militari din toată țara au declanșat o amplă operațiune de verificare a barurilor, discotecilor, cluburilor, cinematografelor, a mall-urilor, dar și a altor locații unde se pot aduna foarte mulți oameni.

Rezultatul? În anul ce urmat, în baza abia intratei în vigoare HG 915 / 2015, hotărâre ce face referire la criterii pentru oprirea funcționării care nu respectă securitatea la incendii, specialiștii IGSU au ”călcat” 15.000 de localuri și au dat amenzi nu mai puțin de 11.000 de amenzi care au însumat 52.044.893 lei. Ba, mai mult, din cauza nerespectării legislației în domeniu care, după momentul Colectiv, a devenit în ce în ce mai completă prin apariția a noi acte normative, au fost închiși 103 operatori economici unde au fost depistate grave nereguli în ceea ce privește securittatea la incendiu.

Cele mai multe ”debranșări” de la viața de noapte s-au înregistrat în județele Teleorman (30), Giurgiu (12), Suceava (10), Olt, Hundedoara și Arad, cu câte șapte asemenea închideri. Numai că, în decursul acestui an, aproximativ jumătate dintre localurile închise și-au reluat activitatea, după ce inspectorii de la IGSU au constatat că patronii au intrat în legalitate.

Un an de la Colectiv. Jumătate dintre patroni și-au redeschis afacerile

Speriați de valul de controale, dar și de repercusiunile juridice ce ar fi putut urma, 305 patroni au pus singuri lacătul pe ușile cluburilor sau ale localurilor până ca pompierii să vină în control. Și în cazul acestora, la un an de la tragedia de la Colectiv, ceva mai mult de jumătate dintre ei (174) și-au reluat activitatea.

În ceea ce privește legislația în domeniul apărării împotriva incendiilor, pe perioada unui an au ”răsărit” nu mai puțin de 13 acte normative, completări și modificări ale legislației, hotărâri de guvern, ordonanțe de urgență și legi care fac referire la pericolele de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase sau chiar la reducerea riscurilor la dezastre. Prima noutate, consemnată la doar câteva zile de la incendiu (3 noiembrie 2015), a fost urmată de alte 12 legi care au adus completări legislației în domeniu.

64 de tineri au murit în urma incendiului din Colectiv

În urmă cu un an, vineri seara, pe 30 octombrie, artificiile aprinse în timpul concertului trupei Goodbye to Gravity, care își lansa noul album în clubul Colectiv, au provocat un incendiu în urma căruia şi-au pierdut viaţa 64 de persoane. Dintre aceștia, 27 au murit în noaptea tragediei şi 37 ulterior, în spitale din Bucureşti şi din străinătate, printre ei fiind fotografi, artişti, elevi olimpici şi studenţi străini.

Citește și: