EXCLUSIV/ Drama continuă a localităților inundate la fiecare ploaie. S-a așteptat vara să se facă un dig mic, care nu va opri viitura

Astă-iarnă autoritățile precizau că nu pot amenaja un dig în localitățile inundate din Galați, pentru că nu se poate lucra bine în sezonul rece. Acum, pe perioada verii, primarii se plâng că îndiguirile sunt de înălțime redusă și nu vor opri o viitură.

Cuza Vodă, Slobozia Conachi și Pechea sunt trei localități care mereu par a sta în calea potopului, fiind inundate în totalitate de două ori în ultimii patru ani, însă la fiecare ploaie pâraiele din apropiere amenință să intre în satele comunelor. Situația pare că nu se va schimba nici anul acesta, desi anul trecut și în această primăvară s-au promis îndiguiri. Primarul din Cuza Vodă, Dănuț Codrescu, susține că digul ridicat în această perioadă nu va face față unei viituri. “Se lucrează la mici îndiguiri. Se decolmatează albia. Este foarte bine că se face acest lucru”, a declarat acesta acesta.

Însă, acesta a atras atenția că dacă va veni o viitură ca aceea din octombrie, atunci când localitatea a fost inundată în întregime, îndiguirea nu va face față. “Puhoiul care a inundat anul trecut localitatea nu va fi ținut de aceste îndiguiri. Trebuie să se facă lucrări mai serioase, niște puncte unde să se adune apa. Apele Române vor să facă lucrările, dar cu banii noștri”, mai adaugă Dănuț Codrescu.

Pentru a preveni viitoarele inundații trebuie realizate, în primul rând, lucrări de decolmatări ale cursurilor apelor pentru ca apa să nu mai iasă din albie. Astfel de operațiuni nu au mai fost realizate de zeci de ani, ceea ce a dus la îngustarea cursurilor. În plus, ar mai trebui realizate și terasamente pe o distanță de 35 km, conform datelor oferite de Ministerul Mediului. În primăvară, reprezentanții Apelor Române dădeau asigurări că se vor face toate lucrările necesare, odată ce va veni sezonul cald, pentru a feri localitățile de o viitoare inundație.

“Nu pot să am încredere în ce îmi spun autoritățile. Așa au zis mereu și ne-am trezit sub ape. Mi-e teamă că iar o să mă trezesc cu apa în casă”, se plânge Eduard Apostol. Acesta are socri în Slobozia Conachi.

Mereu în calea potopului

Februarie 2017. În comunele gălățene Cuza Vodă, Pechea și Slobozia Conachi au fost inundate aproximativ o sută de grădini și curți după ce zăpada de pe versanţi s-a topit. Râurile Rea și Suhu continuă să se umfle.

Octombrie 2016. Cu toate acestea, localnicii se tem că la interval de patru luni, după ce și-au refăcut gospodăriile, casele le vor fi luate iar de ape. Asta pentru că, în luna octombrie, aproape toate construcțiile din zonă au fost deteriorate de viitură.

Septembrie 2013. Casele au fost acoperite în totalitate de ape, iar populația a fost evacuată.