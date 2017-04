EXCLUSIV/ Mărturia șocantă a șoferului de camion care a călcat o bătrână. I-a marcat și pe anchetatori

O femeie în vârstă de aproximativ 70, a cărei identitate nu a fost încă stabilită, a pierit într-un cumplit accident produs pe Calea Rahovei, chiar în dreptul pieței. Biata bătrână a murit pe loc încercând să traverseze strada, prinsă sub roțile unei mașini de mare tonaj. Șocat de tragedia pe care a provocat-o fără vina lui, șoferul camionului le-a declarat polițiștilor de la Brigada Rutieră a Capitalei: ”Am auzit când capul i-a plesnit sub roată!”

Din cine-știe-ce motive, septuagenara nu a traversat pe la locul special marcat pentru pietoni, aflat în apropiere, ci a alaes să ”taie” drumul sprea Piața Raho va printr-un loc neprmis, chiar printre mașini. Până la jumătatea drumului bătrâna s-a mai descurcat cum a putut însă la în apropiera liniilor de tramvai care separă sensurile, necunoscuta a fost acroșată cu partea din spate a unui camion al RATB care rula pe Calea rahovei înspre penitenciarul Rahova. Dezechilibrată și apoi trântită la pământ de forța impactului, bătrânica nu a mai avut nici o șansă să se redreseze și să scpae de o moarte îngrozitoare. Capul i-a fost prins sub una dintre roțile din stânga spate ale mastodontului.

Mărturia șocantă a șoferului de camion care a călcat o bătrână

Alertat de strigătele mulțimii îngrozite, șoferul basculantei ce aparține regiei de transport în comun a oprit și și-a pus âinile în cap când a văzut ce grozăvie a făcut fără vina lui. În declarațiile date polițiștilor de la Brigada Rutieră, omul a spus că nu văzut-o pe bătrână când a traversat și cu atât mai mult habar nu a avut când a călcat-o. ”Am auzit doar o pocnitură. Acum am realizat că de fapt am auzit când capul i-a plesnit sub roată!”, le-a spus el șocat agenților rutier care au deschis o anchetă penală.

Chiar dacă din primele cercetări reiese că șoferul nu ar avea nici o vină, agenții rutieri de la cercetări Penale au deschis un dosar pentru ucidere culpă. Bărbatul a rămas fără permis de conducere dar va putea șofa cu jutorul unei dovezi semnate doar de procurorul care coordonează ancheta.