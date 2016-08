EXCLUSIV.O femeie ar putea fi mâna dreaptă a lui Mugur Isărescu! FOTO!

Plecarea lui Bogdan Olteanu din funcția de vice-guvernator al Băncii Naționale a României,BNR,dă multă bătaie de cap atât șefului BNR,Mugur Isărescu care a rămas fără un om în Consiliul de Administrație,dar și liderilor politici care se bat să își desemneze omul lor la Banca Națională.

Cum Consiliul de conducere a BNR este numit de către Parlament,aleșii vor trebui în cel mai scurt timp să desemneze și să voteze omul care va fi înlocuitorul lui Bogdan Olteanu în postul de vice-guvernator.

Spiritele se încing acum la începutul ultimei sesiuni parlamentare a actualilor senatori și deputați,întrucât,toate partidele reprezentate în Legislativ ar dori să își poată desemna un om lângă șeful BNR,Mugur Isărescu.

Liberalii revendică postul,dat fiind faptul că Olteanu a fost nominalizarea lor,dar social-democrații susțin că nu este neapărată nevoie ca același partid să dea vice-guvernatorul BNR. Surse parlamentare au declarat pentru Libertatea că la șefia BNR ar putea fi numită o femeie.

”Anca Dragu este cea mai potrivită persoană pentru acest post.A lucrat la BNR,are experiență în finanțe,este un om integru.Cred că va fi propunerea noastră,a liberalilor.Am auzit că ar fi susținută și de Mugur Isărescu pentru postul de vice-guvernator”,ne-au spus sursele.De altfel,actualul ministru al finanțelor nu ar spune NU dacă ea ar fi nominalizarea parlamentarilor pentru acest post.

„Aș fi absolut flatată. Eu am început cariera ca economist în Banca Națională pentru că am avut o pasiune pentru politica monetară. Când am terminat facultatea, am pândit un concurs la BNR, am fost admisă și am lucrat cinci ani la BNR. Ar fi o mare flatare”, a spus Anca Dragu.