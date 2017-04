EXCLUSIV. Racolați de traficanți din centrele de azilanți din România! TIR-ul plin cu 111 migranți, capturat la Nădlac

Pe migranți, dar și pe traficanții care le aranjează călătoriile ilegale prin mai toată Europa, pare că nimic nu-i mai mai poate opri. De la trecerile ilegale de frontieră în grupuri mici s-a ajuns la transporturi uriașe de peste o sută de persoane! Polițiștii de frontieră de la Nădlac II au interceptat un TIR burdușit cu 111 migranți racolați numai din România, din centrele de azilanți ale Ministerului de Interne.

Tetativa de trecere de graniței cu Ungaria prin metoda ”disimulare” în camioane care transportă marfă nu este un fapt ieșit din comun pentru polițiștii de frontieră, ci numărul uriaș de migranți care, de astă dată, s-au ”lipit” de același transport. Într-un TIR care ar fi trebuit să ajungă la Viena, în Austria, chipurile cu piese auto, au fost depistați nu mai puțin de 111 fugari, printre care și copii de numai doi anișori. Fiește, migranții din Siria, Irak, Afganistan și Pakistan și Iran care stăteau claie peste grămadă în remorca mașinii de mare tonaj au fost opriți din drumul lor către Europa de vest – acolo unde au declarat că voiau să ajungă -, și băgați direct în anchetă.

Migranții, racolați dintre centrele ”Internelor”

Așa, inestigatorii au aflat un lucru deosebit de important. Absolut toți fugarii sunt solicitanți de azil în România și provin din centrele specializate ale Ministerului Interne, unde fuseseră adăpostiți conform legislației. Firește, pentru visul de a respira aerul Occidentului, fiecare a plătit un bilet al cărui cost se ridică la câteva mii de euro. ”Este puțin probabil ca toți să fi avut, întâmplător, aceeași sursă care să le fi promis că îi scoate din România. Există indicii că este vorba de o rețea de traficanți de persoane, de călăuze, cu ramificații chiar și printre solicitanții de azil, adică printre străinii care stau în căminele Internelor până li se limpezește situația juridică. Ancheta, în care sunt implicați ofițeri sub acopeire din mai multe structuri, este în plină derulare”, ne-au dezvăluit surse judiciare.

Șoferul zice că fugarii s-au urcat în camion în parcări

În tot acest timp, șoferul Valentin V., în vârstă de 40 de ani, are o singură ”placă” cu ajutorul cărei a crede că va scăpa basma curată. Habar nu are cum au ajuns cei 111 fugari în camionul său, dar le sugerează investigatorilor o posibilă explicație. ”Am oprit în mai multe parcări până să ajung în vamă. Poate că atunci s-au urcat. Unul câte unul, fără să-i observe nimeni”, a spus el. Firește, anchetatorii au refăcut traseul șoferului – folosind GPS-ul și tahometrul mașinii -, și vor studia imaginile surprinse de camerele de supraveghere in locurile respective. Acesta este cel mai mare transport de migranți ilegli interceptat anul acesta de polițiștii de frontieră.

