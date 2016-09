Decizia procurorilor DNA Ploiești de a-l plasa pe Victor Ponta sub control judiciar într-un dosar de corupție l-a transformat pe politician, cel puțin pentru o perioadă de 60 de zile, în clientul polițiștilor, unde va semna ”condica”. Fostul premier al României este așteptat la Poliția Capitalei pentru a fi luat în evidență și a fi direcționat că o secție de poliție din București unde se va întâlni cu ofițerul de supraveghere.

În motivația procurorilor DNA care l-au cercetat pe Ponta pentru infracțiunile de folosire a influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite şi complicitate la infracţiunea de spălare de bani se specifică faptul că omul politic trebuie să facă primul drum la Poliția Capitalei. ”Victor Ponta va trebui luat în evidență. Va avea avea o discuție cu un ofițer de la Serviciul ”Supraveghere Judiciară”, i se va citi hotărârea procurorilor DNA după care va fi redirecționat că secția de poliție unde își are domiciliul”, ne-au dezvăluit surse judiciare. La secția de cartier, unde Ponta are domiciliul stabil, i se va face un dosar de control judiciar, iar ofițerul care-l va avea în grijă îi va stabili programul de ”vizită” le poliție, obligațiile și ce interdicții va avea în cele 60 de zile în care se află sub control judiciar. ”Victor Ponta se va prezenta la secție în baza unui program bine stabilit.Va semna într-un fel de condică și va sta de vorbă cu ofițerul de supraveghere căruia trebuie să-i spună cam tot ce a făcut în timpul în care nu s-au văzut și tot ce vrea să facă între vizitele la controlul judiciar. Orice încălcare a controlului judiciar îl poate aduce după gratii”, au adăugat aceleași surse.

Fostul preşedinte al PSD Victor Ponta a fost audiat la DNA Ploieşti, în calitate de suspect, el fiind acuzat că ar fi primit bani pentru a pune o anumită persoană pe listele parlamentare la alegerile din 2012.