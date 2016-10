Un italian a ajuns să cerșească pe străzile din România după ce a încercat mai multe țări din Europa, din declarațiile sale reieșind că în țara noastră i-a mers mai bine decât prin alte locuri.

Un italian care cerșește pe străzile din Piatra Neamţ cu un carton pe care scrie, în limba română, că nu are loc de muncă, că a fost aruncat în stradă în Italia și că are nevoie de bani pentru medicamente (pentru tratarea unor afecţiuni de ficat şi rinichi) a vorbit pentru vestea.net despre România.

Italianul, care este flancat de doi maidanezi, pe care susţine că i-a cărat după el prin mai multe ţări din Europa, a ajuns pe străzi după ce şi-a pierdut casa din Italia.

„Mi-a luat-o banca. Nu am putut plăti ratele la timp când s-a trecut de la lira italiană la euro”, spune el, pentru sursa citată.

Din acel moment a şi început periplul său prin ţările europene, trecând prin Spania, Franţa, Germania, Elveţia, Cehia, Polonia, Ungaria şi, evident, România. Cu un câine a plecat din Italia, pe al doilea l-a adoptat prin Spania. Tot în Spania a trebuit să meargă pe jos, peste 100 de kilometri, după ce a refuzat să-şi abandoneze câinii cu care urcase în tren după ce şi-a luat bilet.

„Controlorul nu m-a lăsat cu câinii în tren. Am coborât că nu am vrut să mă despart de ei. Am mers pe jos peste 100 de kilometri, că nu mai aveam bani de bilet”, povesteşte italianul.