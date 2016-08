Explozie în Sectorul 4 al Capitalei. Unul dintre răniți, transportat la Sofia

Explozie în Sectorul 4 al Capitalei, sâmbătă dimineața. Unul dintre bărbații răniți a fost transportat de urgență la Sofia, pe motiv că spitalele din București nu sunt dotate corespunzător, iar bărbatul are răni grame pe corp.

Unul dintre bărbaţii care au fost răniţi, sâmbătă, în urma unei explozii în Sectorul 4 al Capitalei este transferat cu un avion SMURD la Sofia după ce toate spitalele de urgenţă din Bucureşti au comunicat că nu au capacitatea să-l trateze în condiţiile în care are arsuri grave pe o suprafaţă de peste 60% din suprafaţa corpului, arată Ministerul Sănătăţii citat de News.ro. Bărbatul, care are 75 de ani, a fost stabilizat la Spitalul Universitar de Urgenţă însă medicii de aici au comunicat că nu au capacitatea să trateze astfel de situaţii.

„De la Spitalul Universitar, decizia a fost luată împreună cu Centrul Operaţional pentru Situaţii de Urgenţă ca acest pacinet să fie tratat în străinătate”, declarat Laurenţiu Colintineanu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii. Potrivit oficialilor Ministerului Sănătăţii, cealaltă victimă, un bărbat de 49 de ani are arsuri de gradul II şi III pe 68% din suprafaţa corpului. În explozie a suferit leziuni ale căilor respiratorii şi este intubat în prezent. Bărbatul a fost internat la spitalul Bagdasar-Arseni. „Un alt bărbat în vârstă de 75 de ani, are arsuri de gradul II şi III pe 60% din suprafaţa corpului. Acesta a fost stabilizat la Spitalul Universitar, sedat şi intubat pentru transport. Barbatul va fi transferat cu un avion SMURD din cadrul Ministerului Afacerilor Interne la Sofia, in Bulgaria”, arată Ministerul Sănătăţii. Potrivit martorilor, bărbatul în vârstă de 75 de ani l-a rugat pe tânărul de 39 de ani să îl ajute să înlocuiască butelia.

O explozie s-a produs într-un bloc de locuințe din București, sâmbătă dimineaţa. O butelie a explodat într-un apartament, rănind mai multe persoane. Incidentul a avut loc pe strada Perşani din Sectorul 4 al Capitalei Din fericire, explozia nu a fost urmată de un incendiu. Trei persoane sunt răniţie şi au fost preluate, în stare de conştienţă, de către un echipaj SMURD. Este vorba de un bărbat (39 ani) cu arsuri pe 70% din suprafaţa corpului, de o bătrână (78 ani) cu arsuri pe 60% din trup şi de o femeie de 60 de ani care a făcut atac de panică. Cele două victime care prezintă arsuri grave au fost transportate la spitalele Universitar şi Bagdasar Arseni.