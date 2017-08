Femeie lovită de o maşină a poliţiei lăsată în pantă. În urma impactului, aceasta a ajuns de urgență la spital. Totul s-a întâmplat într-o clipă de neatenție a unui agent de poliţie, din Tisma.

Femeie lovită de o maşină a poliţiei. Julieta Neacşu a fost acroşată duminică, 6 august, de o autospecială de poliţie, în timp ce se afla pe marginea străzii.

Femeie lovită de o maşină a poliţiei, după ce agentul a uitat să tragă frâna de mână

Accidentul rutier a avut loc duminică, în satul Racoţi, în jurul orelor 21. Doi agenţi de poliţie de la Postul de Poliţie Padeş au mers în satul arondat oraşului Tismana pentru a face o constatare, asta după ce un localnic a sesizat prin apel la numărul unic 112 că mai mulţi cai au făcut prăpăd în culturile de porumb ale unor cetăţeni. Când echipajul a ajuns la faţa locului, şoferul au uitat să asigure maşina, în condiţiile în care a lăsat-o staţionată pe o pantă. Agentul a uitat să tragă frâna de mână, iar maşina a luat-o la vale. Julieta Neacşu a avut ghinionul să se afle pe trotuar în acel moment şi a fost lovită de maşină. Femeia a suferit leziuni la unul dintre membrele inferioare. „Am fost lovită de maşina poliţiei. Poliţistul a uitat să tragă frâna de mână. Veniseră la cineva să facă nişte verificări. Am fost la Tismana la dispensar, iar după aceea la spitalul de la Motru. Apoi am venit spitalul de la Târgu Jiu, la un ortoped şi să iau certificatul medical. Mi s-a spus că nu am fractură la picior”, a explicat Julieta Neacşu, potrivit pandurul.ro.

„Colegul nostru a oprit maşina în pantă, pe marginea carosabilului, fără a asigura autoturismul cu frâna de mână. Din inerţie, autospeciala a continuat deplasarea pe aproximativ 15 m (erată: Poliția revine și spune că este vorba de 15 cm), acroşând cu roata din faţă piciorul stâng al femeii de 49 de ani, care se afla pe marginea drumului comunal. Femeia a fost transportată la spital, diagnosticul fiind de traumatism genunchi stâng. A fost accidentată uşor. S-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă”, a declarat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvând al IPJ Gorj.

