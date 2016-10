Scene de groază într-un magazin din Vaslui. O femeie a murit, după ce a explodat aparatul de cafea în timp ce-l folosea. Victima, care era gestionara magazinului, a fost mutilată în urma deflagrației și a fost transportată de urgență la spital. Din păcate, medicii n-au mai reușit s-o salveze. Irina Hâncu a lăsat orfani acum doi copii. Cel mai mic dintre ei are doar 5 ani.

Pompierii au fost chemați de urgență într-un cartier din Vaslui, după ce un martor a anunțat că a explodat o butelie. Situația era însă mult mai gravă, relatează vremeanoua.ro

O deflagrație a avut loc într-un magazin. Un aparat de râșnit cafeaua a sărit în aer, iar vânzătoare, care se afla în apropierea lui, a fost grav rănită. Cei care au văzut scena de coșmar au povestit că femeia s-a ales cu tăieturi adânci pe o suprafață mare a corpului.

„Avea ochii și fața tăiate de nu reușeai să o mai recunoști. Sânii arătau de parcă ar fi explodat și i-am văzut intestinele pe jos. Avea o rană urâtă în zona abdomenului”, au povestit oamenii care au încercat să acorde victimei primul ajutor.

„Nu am știut ce s-a întâmplat. Am intrat în magazin și am văzut ce este acolo. M-am îngrozit. Am strigat la soția mea să sune după ambulanță. La primul apel nu a răspuns nimeni apoi a reușit să spună că este nevoie de ajutor.”, a precizat un alt bărbat care a asistat la tragedie.