Florin Iordache și Bogdan Olteanu, audiați ca martori în dosarul lui Vlasov

Președintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, și fostul viceguvernator al BNR Bogdan Olteanu au fost audiați, miercuri, la Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul în care Mihail Vlasov, fost președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), este judecat pentru dare de mită.

„În anul 2005, am susținut propunerea legislativă privitoare la trecerea Registrului Comerțului la Camera de Comerț și Industrie a României. Această decizie s-a bazat pe programul politic al Alianței DA, care cuprindea această promisiune. Proiectul a fost votat de Parlament, dar respins de CCR. Am discutat cu Vlasov. Nu am participat la procesul de elaborare a acestui proiect”, a spus Bogdan Olteanu.

Bogdan Olteanu a refuzat să depună jurământ pe Biblie

Primul care a dat declarații în sala de judecată a fost Bogdan Olteanu, care a refuzat să depună jurământ pe Biblie.

La majoritatea întrebărilor puse de judecători, Bogdan Olteanu a fost destul de evaziv, susținând că nu își aduce aminte, dar a recunoscut că a susținut în anul 2005 propunerea legislativă de trecere a Registrului Comerțului de la Ministerul Justiției la Camera de Comerț.

La rândul său, Florin Iordache a declarat că îl cunoaște pe Mihail Vlasov de 8 sau 9 ani, fiind la un moment dat colegi în Comisia juridică din Camera Deputaților, însă a negat faptul că ar fi fost susținut de acesta pentru a deveni arbitru la CCIR.

El a confirmat faptul că proiectul de trecere a Registrului Comerțului în subordinea Camerei de Comerț a fost susținut de Alina Gorghiu, Aurel Vainer și Marko Attila.

De asemenea, Florin Iordache a spus că nu el a elaborat proiectul de lege, însă era important să intre în dezbatere parlamentară, chiar dacă nu avea avize favorabile din parte Consiliului Legislativ și Ministerului Justiției.

„Nu am urmărit proiectul de lege în mod special. Poate a avut și părți bune (…) Nu m-am uitat la detalii, fiind un proiect destul de amplu. Avea zeci de articole, asta nu însemna că ne uităm la orice detaliu din proiect”, a adăugat Florin Iordache la ieșire din sediul instanței.

În aprilie 2016, Curtea de Apel București l-a achitat pe Mihail Vlasov, fost președinte al CCIR, într-un dosar în care a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

În prezent, Mihail Vlasov se află în detenție, el fiind condamnat definitiv într-un alt dosar, în iunie 2015, la cinci ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență.

El este acuzat de DNA că i-a solicitat fostului deputat Mircea Grosaru să îi susțină interesele prin promovarea unui proiect de lege care prevedea trecerea Registrului Comerțului de la Ministerul Justiției la CCIR. De asemenea, Vlasov ar fi încercat să influențeze mai mulți parlamentari — Florin Iordache, Alina Gorghiu și Aurel Vainer — în vederea semnării și susținerii proiectului de lege.

Procurorii susțin că solicitarea a fost formulată de Vlasov în contextul demersurilor acestuia de a influența adoptarea unui act normativ prin care CCIR să poată prelua Oficiul Național al Registrului Comerțului. Scopul determinant al acestui demers legislativ îl reprezenta controlarea veniturilor obținute din activitatea desfășurată de Registrul Comerțului. În schimbul susținerii proiectului de lege, Vlasov i-a promis deputatului Mircea Grosaru că îl va numi în funcția de arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR.

Potrivit procurorilor, după finalizarea proiectului de act normativ, Mihail Vlasov a depus o muncă asiduă pentru influențarea unor parlamentari din toată sfera politică în vederea semnării și susținerii respectivei inițiative legislative. În special, influența s-a exercitat asupra parlamentarilor care au avut calitatea de arbitri în cadrul Curții de Arbitraj Comercial Internațional (Florin Iordache, Alina Gorghiu și Aurel Vainer) ori prin intermediul unor membri ai Camerei de Comerț ori camerelor teritoriale (Andras Edler