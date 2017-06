După o perioadă plină cu proiecte muzicale, concerte și evenimente, Alina Eremia a ales să evadeze pentru câteva zile. Cu greu le-a găsit în agendă, însă cum a avut posibilitatea, a și plecat. Artista a fost în Grecia, dorindu-și enorm să descopere cultura elenă.

Dornică de cunoaștere, Alina a vizitat toate locurile turistice, descoperind istoria, cultura, dar și aromele inedite grecești. Interesată de mitologia greacă, artista a așteptat cu sufletul la gură să descopere Muzeul din Acropole cu frumusețea istorică specifică. Cântăreața nu a avut prea mult timp de plajă, căci, în această scurtă escapadă, a vrut o altfel de relaxare.

Așa că, în loc să se bucure de plajă, Alina a preferat să viziteze tot ce s-a putut în materie de obiective turistice.

“Atena este o destinație care nu trebuie ratată. Este un oraș încărcat de istorie și cu multe obiective turistice de vizitat. M-au impresionat Agora, Muzeul din Acropole, unde găsești artefacte care datează dinaintea erei noastre, Pantenon-ul, Templul lui Hefaistos.Vremea este perfectă pentru plimbări lungi pe străzile Atenei, care sunt foarte cochete și tipice stilului lor. Tavernele sunt animate, iar mâncarea grecească este atât de gustoasă, încât nu te oprești din mâncat. Nu m-am oprit doar la centrul istoric, am luat feribotul și am acostat pe insula Aegina, o insulă mică, dar colorată, cu un port parcă desprins din pozele de pe internet. Am închiriat un scuter și am pornit să explorăm insula. M-am relaxat, m-am întors cu informații noi și cu acea stare de bună dispoziție specifică grecilor”, a mai spus Alina.