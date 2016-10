Horváth Anna, viceprimarul din Cluj-Napoca, dusă la audieri la DNA după mai mult de şapte ore de percheziţii

Viceprimarul din Cluj-Napoca Horváth Anna a fost ridicată de procurorii DNA şi dusă la audieri, luni seară, după mai mult de şapte ore de percheziţii la sediul Primăriei, de unde au fost ridicate mai multe cutii cu documente.

Percheziţiile procurorilor anticorupţie la Primăria Cluj-Napoca s-au încheiat, fiind ridicate mai multe cutii cu documente.

Viceprimarul Horváth Anna a fost ridicată de anchetatori şi dusă la sediul DNA Cluj pentru a fi audiată.

Procurorii au făcut percheziţii şi la locuinţa viceprimarului, precum şi la sediul UMDR Cluj.

Horváth Anna declara, luni la prânz, că percheziţiile DNA au legătură cu finanţarea campaniei sale electorale la Primăria Cluj, la alegerile din luna iunie.

”Este o anchetă în curs de cercetare penală care are legătură cu posibile nereguli privind finanţarea campaniei electorale la care am candidat pentru Primăria Cluj-Napoca. Se caută posibile legături între finanţarea campaniei şi activitatea mea administrativă şi din cadrul instituţiei. Acum, în acest moment, nu am nicio calitate în acest dosar. Se fac demersuri”, spunea Horváth Anna.

Anna Horvath a spus că au fost căutate documente referitoare la finanțarea campaniei electorale din iunie 2016. Anchetatorii au fost şi la sediul UDMR Cluj. Procurorii au fost interesați de documentele privind finanțarea UDMR și modul de cheltuire a banilor în campania electorală pentru alegerile locale.

Procurorii au efctuat percheziții în mai multe locații din municipiul Cluj, inclusiv la sediul Primăriei conduse de Emil Boc.