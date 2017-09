Imaginea cu Mirel Palada când îl lovește pe Mihai Goțiu a stârnit noi controverse. Momentul în care vicepreședintele Senatului, Mihai Goțiu, a fost agresat a fost suprins de camerele de supraveghere.

În imaginea publicată de B1 Tv se vede cum Mirel Palada, sociolog și fost purtător de cuvânt al Guvernului Ponta, îl apucă pe Mihai Goțiu de gât și de păr și încearcă să-l dea cu capul de masa din studio.

Postul de televiziune în studioul căruia au avut loc violențele a anunțat că va prezenta, vineri seara, întreaga înregistrare suprinsă de camerele de supraveghere.

În primul filmuleț făcut public, fără sonor, se vede doar reacția moderatoarei la incidentul șocant din studio.

Bătaia a avut loc, miercuri seara, în pauza de publicitate a unei emisiuni.

„Era în pauza de publicitate, după ce în prima parte am avut discuții contradictorii. Dl. Palada în mod constant intervenea peste ce aveam eu de spus când eram întrebat. După ce l-am rugat să mă lase să termin ce am de spus, a patra oară când a intrat peste mine am spus: unul dintre motivele pentru care am intrat în politică e și faptul că m-am săturat de asemenea politicieni nesimțiți care nu te lasă să vorbești”, a spus Mihai Goțiu, pentru digi24.ro.

„În pauză a început să spună: să nu cumva să mai îndrăznești să mă faci nesimțit, nu mai țin minte exact, rezulta că după emisiune o să văd eu… Am zis: dacă continuați să mă întrerupeți o să spun că e complet nesimțit. S-a ridicat, m-a lovit cu pumnul în gură, cei din studio de la pază au intervenit și l-au scos”, a adăugat senatorul.