UPDATE/ Inundații la Constanța. Macara de câteva tone, doborâtă de vânt

Pompierii constănţeni au fost solicitaţi să intervină, luni dimineaţă, în mai multe localități din județ, în urma ploii torențiale.

UPDATE: 10.50: Furtuna face ravagii în Constanţa. O macara de câteva tone a fost doborâtă de vântul puternic. Specialiştii au emis luni dimineaţa o avertizare de cod portocaliu de furtuni valabilă pentru judeţul Constanţa.

Timp de o oră, judeţul Constanţa a fost sub avertizare cod potocaliu de ploi, astfel că mai multe străzi din Constanța, dar și din Medgidia şi Făcliaau fost inundate.

Pompierii intervin în această dimineață cu autospecialele pentru evacuarea apei, în urma inundațiilor produse de ploaie. La Medgidia, pompierii intervin cu bărcile. La Faclia, pe DE. 81, două autoturisme sunt blocate în trafic, iar în municipiul Constanța crengile copacilor au căzut peste partea carosabilă în mai multe zone.

Harghita: Biserică arsă de la un trăsnet

Biserica romano-catolică din satul Atia, comuna Corund, a fost mistuită de flăcări în noaptea de duminică spre luni, incendiul fiind provocat de un trăsnet care a lovit acoperișul.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat că în incendiu a ars acoperișul bisericii, învelit cu țiglă, pe o suprafață de 500 de metri pătrați, tavanul din lemn, pe o suprafață de 300 metri pătrați, altarul cu obiecte bisericești, mobilierul destinat enoriașilor, instalația de sonorizare, mai multe covoare și materiale textile.

De asemenea, s-au degradat trei clopote, cupola turnului, radiatoarele, geamurile și tencuiala interioară. Pagubele au fost evaluate la 380.000 lei.

Prăpăd după furtună, în Galați

Natura dezlănțuită a făcut ravagii și în Galați. A plouat cu găleata, iar vântul puternic a smuls din rădăcini mai mulți copaci care s-au prăbușit peste mașini. Proprietarii autoturismelor și-au pus mâinile în cap, după ce au văzut pagubele de proporții.

Un bărbat și-a inspectat îngrozit mașina care s-a făcut praf după vijelie.

,,Era maşina soţiei, i-o luasem cadou cam acum trei luni. Am aflat de la o vecină care a văzut maşina lovită de copac. Cred că l-a fulgerat. Nu am Casco. O să dau Primăria în judecată. Aştept acum avocatul. Am un vecin care a spus că aici nu este pămînt de plantat, este cam jumătate de pământ, iar restul este zgură de furnal. În urmă cu zece ani, un alt copac de aici din zonă a căzut pe o altă maşină. Să vedem dacă mai găsim şi constatarea de atunci”, a spus Cătălin Moroianu, proprietarul autoturismului distrus.

Și Anca Anghe a trăit șocul vieții sale în această dimineață. Femeia a fost anunțată de soț că mașina ei preferată a fost distrusă, după ce un copac mare și putrezit a căzut peste ea în timpul furtunii. Cel mai probabil, arborele ar fi fost trăznit, cred localnicii.

Lovită de necaz, femeia a povestit că abia scosese autoturismul din service. Va trebui să plătească o sumă uriașă pentru reparații deoarece nu are asigurare casco.

Zonele devastate au fost blocate pentru ca angajații de la gospodărire urbană să taie și să îndepărteze arborii.