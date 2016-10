Iohannis cere să se rezolve „foarte repede” cazul presupusului plagiat al Laurei Codruța Kovesi

Președintele Klaus Iohannis a spus miercuri că Parchetul instanţei supreme trebuie să rezolve „foarte repede” dosarul privind acuzaţiile de plagiat care o vizează pe Laura Codruţa Kovesi.

„Parchetul General trebuie să rezolve foarte repede această speţă şi l-am rugat ca în timpul atribuţiei să se ocupe ca aceste cercetări să fie făcute cu celeritate”, a declarat Iohannis, potrivit News.ro.

Pe 27 septembrie, Sebastian Ghiță a făcut un autodenunț la Parchetul General, în care a spus că el şi mai mulţi demnitari au falsificat şi măsluit raportul tehnic de expertiză prin care s-a stabilit că procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, nu a plagiat în teza de doctorat.

„Eu şi alţi demnitari am participat la falsificarea raportului. Am date şi informaţii pe care vreau să le aduc la cunoştinţă procurorilor de la Parchetul General. Am făcut acest lucru atunci pentru a o proteja pe Laura Codruţa Kovesi pentru că, în acel moment, cu toţii credeam că face bine României”, a spus Sebastian Ghiţă.

Acuzațiile deputatului au fost negate vehement de șefa DNA, care a spus că nu a plagiat și a publicat pe site-ul Ministerului Public pagini din teza sa de doctorat.

„Teza mea este corectă, este o teză pe care am muncit-o, am lucrat șapte ani la acest doctorat. Am multe articole publicate (…) pe care eu le-am indicat în teză. Cine are îndoieli cu privire la corectitudine nu are decât să facă sesizare. (…) Cine contestă să vină cu probe și să facă sesizare”, a spus Kovesi.

La două zile după autodenunțul lui Ghiț, procurorii au decis deschiderea unui dosar penal in rem pentru instigare la fals intelectual în dosarul constituit ca urmare a autodenunțului deputatului.