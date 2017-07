Jucați pe degete după ce au furat baza de date a unei firme de brokeraj. „Ce bagabonți… Cum mă păcăleați voi pe mine de 800 de euro”

Noi detalii în cazul celor trei indivizi care au furat numele a peste 9.000 de jucători la bursă, majoritatea ruși, și le-au pus ilegal la vânzare pentru 80.000 de euro. Discuțiile dintre trimisul firmei de brokeraj care a purtat negocierile pentru recuperarea bazei de date luată ilegal din firmă de un director al acesteia și un complice, i-a jucat pe degete pe cei doi, a obținut toate răspunsurile dorite de către anchetatorii DIICOT și s-a impus în fața acestora, spulberându-le temerea că ar fi pe mână cu anchetatorii.

Numele a peste 9.000 de jucători la bursă, aflate în baza de date a unei firme de brokeraj, au fost scoase ilegal la vânzare de unul dintre șefii acestei firme, pentru suma de 80.000 de euro. Trei persoane au fost reținute în acest caz de procurorii DIICOT, Tribunalul București urmând să decidă dacă vor fi arestați preventiv.

Premisa întâlnirii

Procurorii DIICOT au dispus măsuri urgente de cercetare între care filarea pretinșilor autori dar și înregistrarea și interceptarea acestora. Astfel, întâlnirea din 14 iulie dintre trimisul firmei de brokeraj păgubită și pretinșii autori, s-a făcut în prezența microfoanelor procurorilor DIICOT.

Discuțiile celor trei au fost înregistrate iar acum constituie probe în acuzarea acestora, inclusiv în cazul propunerii de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Față-n față cu vânzătorii

Încă de la debutul discuției trimisul firmei, bărbatul care a fost rugat de reprezentantul companiei de brokeraj să joace în rol de potențial cumpărător, a acaparat pe un ton trivial discuția, dojenindu-i pe vânzători că este purtat pe drumuri de acești datorită nehotărârii și temerilor lor privind vânzarea bazei de date.

„De ce mă scoți din sărite? Stau și eu după un om. A plecat omul la servici, eu îl chem înapoi. Vino, bre, mută-mă, f***-mă… Așa a fost vorba…”, a debutat discuția cu cei doi vânzători care la rândul lor s-au scuzat: „…Dacă nu mă lași pe mine să fac totul… Am zis că te iau, te duc la hotel frumos”.

După ce cumpărătorul a fost lămurit de Ionuț Vîlceanu că va mai primi contacte în tranșe după achiziția bazei, discuțiile au fost confiscate de trimisul firmei de brokeraj:

„(…)

Cumpărător: Nu mă, de ce vorbiți prostii? Tu n-ai stare, pe cuvântul meu de onoare. Să mor eu dacă nu! Tu crezi că lucrurile astea… Deci noi ne-am întâlnit marți. Tu îmi spui mie de marți… că ne vedem marți și facem tranzacție vineri. Te rog frumos să-mi spui vreodată dacă m****** ăla de bulgar la care voiați voi s-o dați, s-a comportat așa cu voi. Adică, domnule să vorbesc, în trei zile s-o și fac, s-o și plătesc, s-o și iau.

Darie Roșoiu: E și mai ferm omul. Când i-ai spus lui că ai sunat…când ai spus că ai sunat și așa…zic, ce zice? Zic e, bă nu știu dacă e serios sau nu. Și eu i-am zis, atunci trimite-i sample și lui ăla și dacă e..nu vine…zice că nu vine vineri…după aia, vineri după-amiază, sâmbătă dimineață megem la ăsta în Bulgaria. Și zice, nu, mă…lasă-l până la final să vedem cum…să nu am nicio…

Cumpărător: Tu ziceai, dom-le, că-ți dau numărul bulgarului, să vorbești cu el la telefon, să-l vezi că-i interesat, că…

DR: Ascultă-mă!

Cumpărător: Asta-i vrăjeală.

DR: …că ne-am cunoscut cât de cât.

Cumpărător: Dane, ca să cumperi așa ceva…

Ionuț Vîlceanu: Când vorbești cu un om din acelai domeniu, îți dai seama dacă…

Cumpărător: Păi asta zic. Când ofertezi asemenea bază mare la cineva, păi tre să știe omul despre ce e vorba, nenică …”.

Teama „vânzătorului” Vîlceanu

Inginerul operațiunii de vânzare a bazei de date pe piața neagră, Ionuț Vîlceanu, era temător, tăcut și la un moment dat i-a reproșat cumpărătorului că repetă insistent unele întrebări. „…Eu îs atent la ce zici. Tu repeți aceleași întrebări. Ai câteva întrebări pe care le-ai întrebat… Asta e a treia oară când ne vedem. Ne-am văzut de două ori. … . Le pui de fiecare data când ne vedem, doar ca să vezi dacă primești același răspuns. Și mai devreme… . (…) . (…) și ai încurcat și numele…”, i-a spus Vîlceanu cumpărătorului.

La rândul său cumpărătorul i-a replicat că „…Care, bă? Ne-am văzut de două ori într-o zi. … . Nu ai înțeles nimic! … Nu ai înțeles nimic! Eu nu le repet. Eu vreau să văd dacă s-a schimbat ceva”.

Concluzia la acel moment a fost că nimic din termenii afacerii nu s-a schimbat iar discuțiile pot continua cu verificarea efectivă a „mărfii”.

Dosarul albastru

Pe măsură ce discuțiile au avansat la masă s-a prezentat unul dintre complicii celor trei bărbați cu un dosar albastru din plastic în care se afla o mostră, mai precis coli A4 pe care erau imprimate contacte ale unor persoane din baza firmei de brokeraj.

La vederea dosarului cumpărătorul pigmentează discuția cu o glumă pentru a-i detensiona pe vânzătorii stresați de mersul discuțiilor:

„(…)

Cumpărător: NNașule, să trăiești nașule! Așa îi zici? Vrăjitorule! Domnule, eu le cumpăr. M-am uitat așa la el, zic, hai mă, fugi de aici. Lasă-mă-n pace! Zic hai să coborâm în restaurant, să mai vedem noi, să mai stăm de vorbă. Nu, domnule, că eu le cumpăr. El le vinde, eu le cumpăr. Zic, hai mă taci din gură!

DR: Ce treabă are? Important e tu să-ți faci treaba, să fii mulțumit, noi ne luăm banii, toată lumea să fie mulțumită.

Cumpărător: Dă să mă uit și eu un pic pe ele! Să văd cum îs listate!

Ionuț Vîlceanu: Dă să mă uit și eu în…

DR: Nu e mă, nu… e băiat serios!

Cumpărător: Hai mă uite-te la ei. Nu-s falși, dă-o-n p*** mea de treabă! Na! Am și lei, că eram în bancă. V-am zis. Vreți să merg să-i schimb, îi schimb. Vreți să vă dau așa, eu vă dau așa. Hai să mă plimbi la Cluj, la București, la… vrăjeală de asta…

IV: Ascultă-mă puțin! Nu suntem rău intenționați sau să te plimbăm până aicea. Pur și simplu este un produs pe care îl iei dintr-un loc și îl vinzi în altul.

Cumpărător: Da, omule bun, sunt de acord. Voi vă faceți treaba. Dar ești de acord că și noi tre să ne facem treaba? Pentru că eu dacă iau niște contacte…”.

Supărarea cumpărătorului

Pe măsură ce a studiat foile cu conturi puse la dispoziție de vânzătorii bazei de date cumpărătorul a sesizat contacte în dublură, context în care i-a luat la rost pe cei doi parteneri de discuții.

Acesta i-a acuzat că vor să vândă dubluri și că nu sunt serioși făcându-i astfel să ofere numeroase detalii relevante despre modul de achiziționare a respectivei baze de date.

„Stai, mă, un pic! Vreau eu ceva. Dane, ia explică-mi și mie aici de ce se repetă același număr și are cod de intrare diferit”, a oprit cumpărătorul, intempestiv, discuția, moment în care încep să curgă explicațiile cum că un nume poate avea mai multe conturi sau poate avea conturi la unități bancare diferite.

„…Vezi? Exact asta îți spuneam. E același contact copiat de mai multe ori, dar în schimb cu numere de intrări diferite. …”, a insistat trimisul firmei de brokeraj care insista că cei doi ar vrea să îl stoarcă de bani.

„Hai, mă, doar nu-s nebun la cap. Hai, mă, Dane, ce dracu?”, a insistat cumpărătorul care a început să verifice minuțios foile cu contacte dublură.

Vânzătorii se scuzau permanent spunandu-i cumpărătorului că nu au printat ei listele, că vor face o reverificare și insistând la rândul lor că baza de date este bună.

La un moment dat cumpărătorul le-a atras atenția vânzătorilor că paguba sa ar fi de aproape 800 de euro. Afirmația a fost făcută după ce s-a lămurit care ar fi fost numărul total de contacte pe care l-ar fi primit, față de numărul de contacte vehiculat de vânzători în discuții:

„(…)

IV: 9483 de contacte. Eu ți-am zis atunci 9438, dar sunt 9483.

Cumpărător: 9483 de contacte. Asta înseamnă 9500 de contacte… 9483…

IV: Când ai un contact…nu știu, discută un manager cu cineva ceva serios….

Cumpărător: Uite cum mă păcăleați voi de 800 de euro repede.

DR: Cum?

Cumpărător: 59 268…

IV: Cum?

Cumpărător: Ce bagabonți… Cum mă păcăleați voi pe mine de 800 de euro.

DR: De ce?

Cumpărător: La numărul contactelor, că am rotunjit noi atunci la 9500. Lasă, bă, că așa rămâne. Nu-i problemă!….”.

Compromisul

„Hai ca să ne înțelegem ce vreau să fac. Vreau să iau undeva la 15 coli. Le iau numai pe astea problematice cu contactele astea care se repetă. Nu știu, vreau să le fac poze. Efectiv. Deci le iau în original. Da? Eu le trimit ca poză și v reau oamenii ăștia care au…că iau numai contacte de genul ăsta. Oamenii ăștia care au câte 10, câte 5 contacte, de la 5 contacte în sus, să fie sunați efectiv de manageri. Alo! Bună ziua! Bună ziua! Sunteți la firma? Da! V-ar interesa? Tranzacționați? Nu tranzacționați? Măcar să vadă c-o ridicat telefonul. E singura chestie…”, a conchis cumpărătorul care a propus să plătească doar ce a primit.

”…Asta da…Hai! Tu de acolo, eu de aicea! Și ce îi, lași în brațe. Uite! 4 contacte 5. Dar nu multe, că oricum când am ajuns la… Ce bani aveți nevoie azi? Serios vă întreb. Știu că toți și chiar în plus. N-ar fi o problemă. Hai ca să rupem și șarada asta, că eu dacă vă iau la verificat, până ce le verific eu…”, le-a mai spus acesta vânzătorilor, care la rândul lor s-au arătat dispuși să verifice minuțios lista de contacte astfel încât toată lumea să plece mulțumită de la întâlnire: ”Ți le completăm, omule, că n-am interesul să nu mai lucrez cu tine după aia. Fiecare bucată cu bucată ți le completăm. Și am terminat bâlciul”.

Supărați pe situația apărută cei doi vânzători au vrut să strângă rapid taraba și au refuzat inclusiv suma de bani propusă de cumpărător pentru foile primite:

Cumpărător: Un trei mii de euro până luni vă sunt suficienți?

IV: Hai, bă! Hai, ia-le și hai să mergem! Haide!

Cumpărător: Nu, bă, serios.

IV: Nu! Vorbesc serios! Hai! Ia-le!

Cumpărător: Stai un pic! Dar eu fără să le verific…Deci eu fără să le verific nici nu vreau să le iau.

DR: Dacă ți-am spus că ți le înlocuim…

Cumpărător: Nu, mă, dar…Dane, dar…Haideți! Dar și din partea mea, că tu tot mi-ai spus la Iași: Nicu, fă-mi o mișcare. Bun! Fac o mișcare, dar nici chiar să-mi serviți, să-mi dați o servită și eu plătesc și îmi iau gogoașa”.