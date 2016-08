La un pas de o mare tragedie în timpul evenimentului YouMeet! Mai multe persoane au leșinat VIDEO

Evenimentul YouMeet, un proiect nou în România, care avea ca scop să apropie persoanele din mediul online de abonații lor, a fost anulat după ce organizatorii au vrut să închesuie peste 1.500 de oameni într-o sală de capacitate redusă.

Evenimentul „YouMeet”, organizat sâmbătă în cadrul Romexpo, a fost anulat după ce aproximativ 2.000 de oameni s-au adunat pentru a interacționa cu persoanele cunoscute de pe Youtube, însă sala în care urma să se desfășoare evenimentul era prea mică.

Echipajele SMURD, ale poliţiei şi ale pompierilor aflate la fața locului au cerut mutarea participanților într-o altă sală, mai mare, după ce câteva persoane au leșinat iar lumea a sunat la 112 pentru a chema ajutoare în încercarea de a se evita o tragedie de tipul Colectiv.

”Am fost azi la evenimentul YouMeet, de la Romexpo, impreuna cu piciul meu. La 13:30 erau cam 800 de persoane , majoritatea copii sub 15 ani , in fata salii de conferinte ( important) M Eminescu. Masurand acea sala mi-am dat seama ca evenimentul ar pune in pericol ciata copiilor si am mers sa vorbesc cu un organizator, care m-a alungat scurt. Am intrat pe net sa caut capacitatea salii. Pe site-ul Romexpo scrie ca are 540 de locuri. Biletul meu avea numarul 730, iar dupa ce am mai cerut sa vad cateva bilete am observat ca erau si cu numarul nominal 1200. Organizatorii, depasiti total de situatie, incercau sa deschida cateva ferestre pentru a intra aer. Era si un chiosc cu sucuri si apa ( se vindea fara casa de marcat, bineinteles). Am iesit sa vorbesc cu pompierii, care au cedat si le-au cerut organizatorilor sa schimbe sala. Au deschis pavilionul C1, care , dupa observatiile mele, putea gazdui lejer doua mii de oameni. Numai ca erau mult mai multi de atat, majoritatea copii! Am inteles ca Jandarmii au oprit evenimentul in jurul orei 15. Se putea termina rau. Totul pentru ca un organizator a vrut sa dea lovitura”, a scris Marcu Constantin, participant la eveniment, pe Facebook.