EXCLUSIV / Lecția de curaj și de altruism a unui profesor de sport. A rămas cu un handicap sever, dar a devenit antrenor de campioni

Un profesor de sport care, în urma unui accident petrecut în urmă cu cinci ani, și-a cărat singur mâna retezată de tren, a demonstrat că are o ambiție de fier. Nu a stat să-și plângă de milă, ci și-a canalizat toată energia către sutele de elevi, pe care i-a transformat în campioni.

În urmă cu cinci ani, un profesor de educație fizică din Bacău a trecut prin cea mai traumatizantă experiență din viața lui. La o trecere de cale ferată, din neatenție, lui Marius Vrânceanu i-a fost smuls brațul stâng. Dând dovadă de un curaj ieșit din comun, bărbatul și-a luat brațul retezat de jos și timp de jumătate de oră a mers cu el la subrațul celeilalte mâini, sperând că va ajunge la timp la spital, iar medicii vor reuși să i-l pună la loc. Disperat, a încercat să oprească o mașină care să-l ducă mai repede la doctor, însă șoferii care l-au văzut plin de sânge, s-au speriat și în loc să oprească, au accelerat. Într-un final, profesorul a ajuns la un spital din Bacău, unde medicii și-au făcut cruce când l-au văzut. Din păcate, brațul nu i-a mai putut fi salvat.

Chiar dacă nu a acceptat să-i plângă de milă cineva, simțea cum i se întunecă cerul de la o zi la alta: soția l-a părăsit, iar tatăl lui a murit de supărare. Fără să țină cont de prejudecăți, la numai patru luni după accident s-a întors la elevii lui, fiind convins că ei vor fi singurul motiv care îl vor ține pe linia de plutire.

Le plătește concursurile din banii lui

”Eu am fost propriul meu psiholog, iar elevii mei mi-au dat energie să nu clachez. Din donații am reușit să-mi cumpăr o proteză bionică, doar că unul dintre degete nu mai funcționează și voi renunța de tot la ea, nu-mi permit nici măcar s-o repar. Mi-am dat seama că elevii mă acceptă fără să mă judece, iar eu mă simt mult mai bine fără acest obiect străin. Mi-a fost extrem de greu, dar ei mi-au fost mereu alături”, ne-a povestit profesorul de 32 de ani care în prezent predă educație fizică și sport pentru aproape 400 de copii din Bacău.

Astfel, într-o țară în care românii nu stau foarte bine la capitolul prejudecăți, acest tânăr profesor rămas cu un handicap sever după un accident înfiorător, reușește să-și depășească limitele. ”Elevii mei participă la atletism, am luat medalii cu ei la competiții naționale, locul 3 mai exact, la proba de tetratlon – locul 5, fac fotbal și handbal cu ei și-i pregătesc de campionate”, spune, mândru, profesorul, care recunoaște că de multe ori plătește din banii săi pentru ca elevii să poată participa la concursuri.